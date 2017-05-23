НОК затвердив список спортсменів-кандидатів для участі в ОІ-2018

Сьогодні під час засідання Виконкому Національного олімпійського комітету на чолі з президентом НОК Сергієм Бубкою був затверджений список 57 спортсменів-кандидатів для участі в ХХІІІ зимових Олімпійських іграх 2018 року, що відбудуться в південно корейському місті Пхьочхан.

Список спортсменів сформований відповідно до виконаних кваліфікаційних вимог, затверджених раніше Міністерством молоді та спорту.

Ліцензійний відбір спортсменів для участі в Олімпійських іграх завершиться 15 січня наступного року, а 28 січня передбачена остаточна подача спортивних заявок.

Очікується, що близько 45 спортсменів зможуть представити Україну на головному зимовому форумі чотириріччя у 9-11 видах спорту.

За словами Сергія Бубки, Національний олімпійський комітет з листопада 2016 до лютого 2018 року виплачуватиме 26 стипендій провідним спортсменам з зимових видів для підготовки до Ігор. Загальний обсяг стипендій складає 6 мільйонів гривень.

За інформацію шефа української місії На Іграх-2018 Анни Сорокіної та співголови робочої групи із забезпечення участі в Іграх Миколи Костенка, наразі на майбутніх олімпійських об’єктах проведені всі тестові міжнародні змагання, а українські спортсмени проходять літній період підготовки. Вже починаючи з вересня для представників зимових видів спорту розпочнеться заключна фаза кваліфікаційного відбору для здобуття права на участі в Олімпійських іграх.



З повним списком спортсменів можна ознайомитись тут.