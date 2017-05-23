Ігор ГЛАВАН: «Дуже добре, що у нас є така конкуренція»

Ігор Главан – найтитулованіший з українців на Кубку Європи-2017 зі спортивної ходьби, підтвердив своє високе реноме і в Чехії: срібло в особистому заліку на дистанції 50 км (3:48.38) та золото в командному.



В аеропорту «Бориспіль», незважаючи на втому і пізній час (команда вийшла з терміналу о другій годині ночі), він не приховував радості:



- Все було добре, все сподобалося. Я вважаю, що ми виступили на сто відсотків. Показали той результат, за яким їхали. Ми вперше в історії виграли Кубок Європи, раніш займали другі та треті місця. Окрім цього, це перші наші з Іваном Банзеруком золоті медалі в особистому заліку. І, звісно, нам дуже приємно, що ми стояли поруч на п’єдесталі.



- Що, прямо так і їхали за першими двома місцями?



- В стартових протоколах у нас з Іваном були перший і другий номери. І, на мою, думку, на дистанції було лише питання часу – хто з нас буде першим, а хто другим. Між нами вже майже 5 років, з 2013-го, точиться боротьба на дистанції 50 км. То Іван в мене виграє, то я в нього. І це дуже добре, що у нас є така конкуренція. Вона дозволяє нам показувати високі результати як на українських змаганнях. Так і на міжнародних. І, у підсумку, здобувати медалі найвищого гатунку.



Взагалі, як на мене, це етап підготовка+змагання був для нас не важким. Набагато важчим був відбір на Кубок Європи на чемпіонаті України. Ну а зараз в Чехії ми відбиралися на головні змагання сезону – чемпіонат світу в Лондоні (згідно критеріїв відбору, на дистанції 50 км Україну на чемпіонаті світу представлятимуть три кращих атлети за підсумками кубку Європи). Нам вдалося пройти відбір, і тепер будемо спрямовувати всі сили вже на підготовку до Лондону. Вже там будемо демонструвати свою конкуренцію.



- На чемпіонаті світу, як і в минулі роки, також плануєте йти і 20 км, і 50 км?



Ні, лише 50. Вирішив сконцентруватися на одній дистанції. Я останні 5 місяців працюю з новим тренером, Сергієм Мірошниченком. І це наш дебют на міжнародній арені. Він вийшов дуже вдалим, я дуже задоволений нашою співпрацею. Сподіваюся, що і в подальшому буде все так добре.



P.S. А відразу після нашої розмови у Ігоря Главана задзвонив телефон. Ігорю повідомили, що дружина, Вікторія Ференц, щойно народила йому доньку! Вітаємо щасливе подружжя!!!