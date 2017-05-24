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Іван БАНЗЕРУК: «Ми самі в шоці!»

Український спортсмен прокоментував виступ на Кубку Європи зі спортивної ходьби

  • 24.05.2017 00:03
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uaf.org.ua
© uaf.org.ua

Іван Банзерук – головний герой Кубку Європи зі спортивної ходьби. Він повернувся з Чехії з двома золотими нагородами – в індивідуальному заліку на дистанції 50 км (3:48.15) та в командному. Окрім того, цей тріумф гарантував Івану участь в серпневому чемпіонаті світу в Лондоні.
 
- Ми сподівалися на гарний виступ. Але все одно в шоці, що так склалося.
 
- Важкими були змагання?
 
- Вони були чудовими. Гарна погода, не жарко. Траса також сподобалася – швидкісна. Все просто чудово.
 
- Італієць, який у підсумку став третім, дуже жваво розпочав дистанцію, відірвався уперед.
 
- Так, спочатку він лідирував. Але ми з Ігорем весь час контролювали ситуацію.
 
- Наступна мета – серпневий чемпіонат світу в Лондоні. Чи багато сильних європейських атлетів зараз не йшли з вами в Чехії?
 
- Не було олімпійського чемпіона словака Матея Тота. Багато скороходів, які зазвичай виступають на дистанції 50 км, на Кубку Європи стартували на 20-ці. Але то нічого.

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

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