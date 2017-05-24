32 украинских шахматиста заявлены на чемпионат Европы

29 мая в столице Беларуси стартует чемпионат Европы по шахматам.
Участие в турнире, который продлится до 10 июня, подтвердили почти 400 спортсменов из 40 стран. В Минск планируют приехать 177 гроссмейстеров, 78 международных мастеров, 57 мастеров ФИДЕ. Украину будут представлять 32 шахматиста.
Призовой фонд турнира - 100 тысяч евро (чемпион Европы получит 20 тыс.).
Источник — Sport.ua
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