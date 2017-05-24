32 украинских шахматиста заявлены на чемпионат Европы

Да причем тут шубы Это ж сборная. И что заперечувати " чорне ,біле в нападі в захисті ,в...

Почему всех так бомбит от Конопли, но не бомбит от донецких Лавочников ?

Не розумію, за збірну мають грати по блату? Якшо людина не грає, навіщо його запрошувати? Пречудо...