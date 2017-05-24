Cезон-2017 чемпіонату UASBK почався першим етапом у Полтаві

У неділю 21 травня на полтавському картодромі «Лтава» пройшов перший етап чемпіонату України UASBK. За підсумком п’яти заїздів, в яких взяли участь біля 50-ти гонщиків десяти класів, були виявлені лідери та головні претенденти на перемогу цього сезону.

Кваліфікації були заплановані на суботу, але сильна злива, що почалась перед стартом першого кваліфікаційного заїзду, змусила організаторів скасувати її і перенести на недільний ранок.

Хоча за прогнози синоптиків у день перегонів очікувалась суха і сонячна погода, після перших тренувань пішов дощ. Траса то підсихала, то ставала мокрою, тому не всім вдалося встигнути і підготувати слушні шини, а це, у свою чергу, вплинуло на результати та розподіл місць на стартових решітках.

Змагання почались о 12:30 за київським часом гонкою класів Аматор-600 та Аматор-1000. Цього року дебютантів на літрових мотоциклах було лише два, у той час коли на байках із двигунами обсягом 600 куб.см на старт виїхали 8 пілотів.

Максим Макуха, який виборов поул у цьому заїзді, затримався з виїздом на старт і починав гонку з піт-лейну. На жаль, у кінці першого кола він впав у глядацькому повороті і зійшов.

З перших кіл гонку очолили Олександр Бобер та Дмитро Ярмольчук. У середині дистанції Ярмольчук впав, що дозволило його супернику спокійно дістатися фінішу першим. Бобер став переможцем заїзду Аматорів, перетнувши старт-фініш майже на 10 секунд раніше Олександра Полюховича, який став другим в абсолюті та першим у класі Аматор-1000.

Другу та третю позицію у класі Аматор-600 вибороли Даніїл Вишемірський та Роман Рогожа відповідно. Ярмольчук повернувся на трасу, але встиг дістатися лише четвертого місця, поступившись лідеру більше хвилини.

Другими на стартову решітку виїхали класи Леді та Майстер. Чотири дівчини та чотири найдоросліших спортсменів чемпіонату протягом 15 кіл сперечались за перемогу. З поула стартував Сергій Сорокін, а найближчою до нього учасницею класу Леді була Дар’я Разумова на п’ятому місці.

Перші три місця за загальним підсумком заїзду посіли Анатолій Єфімов, Сергій Сорокін та Юрій Михальчик. Найшвидшою серед дівчат зі старту до фінішу була Дар’я Разумова, чемпіонка минулого року серед дівчат. Вона здобула беззаперечну перемогу, якою підтвердила свій минулорічний титул. А от за друге місце боролися дебютантка чемпіонату Анастасія Георгіца та Рима Сакуа. Георгіца дісталася фінішу п’ятою у загальному заліку і, випередивши суперницю на коло, стала другою у своєму класі.

У об’єднаному заїзді класів Юніор та Суперспорт-300 брали участь п’ять гонщиків на мотоциклах з двигунами до 300 куб.см. Серед них був Ілля Михальчик, який змагається у чемпіонаті світу Супербайку у класі Суперсток-1000, для якого ця гонка була тренуванням перед більш серйозними змаганнями. Він із легкістю виборов першість у гонці, другим за підсумками заїзду став Владислав Білий, а третім Олександр Слобоженко.

Заїзди старших класів

Найдраматичнішим виявився заїзд класів Суперсток-600 та Суперсоток-1000.

Більшість учасників цього заїзду – це минулорічні дебютанти чемпіонату, які пройшли випробування у жорсткій боротьбі сезону-2016 у наймолодшому класі Дебют, який з цього року вирішено поділити на два класи за обсягом двигунів мотоциклів.

На стартову решітку виїхало 16 пілотів, і боротьба між ними була напруженою зі самого початку, коли гонщики атакували та намагались випередити суперників у поворотах вузької траси.

На перших колах вибули з боротьби два гонщики. Спочатку вдруге за день впав Максим Макуха, хоча цього разу його з траси виніс суперник Вадим Новіков, який потім повернувся на трасу та продовжив заїзд, у той час коли Макуха зійшов. Після семи кіл зазнав аварії Павло Рувінов.

Коли лідер пелотону Нітеш Пал почав своє 16-те коло, на виході з старт-фінішної прямої сталася жорстка аварія. Під час боротьби у крутому першому повороті зіткнулися Вадим Новіков та Петро Карлаш, в результаті якої обидва гонщики вилетіли з траси.

Гонка було зупинена червоним прапором, а Карлаша після надання первісної допомоги доставили до лікарні, де у нього виявили чисельні забиття, струс мозку та пошкодження шийних хребців. На вечір неділі стан пілота був стабільним.

Оскільки пілоти подолали менше 70 відсотків дистанції, заїзд було продовжено. Після 10-ти кіл відновленої гонки першим фінішував Нітеш Пал, другим Анатолій Дорошенко, а третім Генрих Безуглов. Останні два місця у топ-5 другої частини гонки посіли Дмитро Осипов та Вадим Новіков.

Щодо підсумків двох заїздів класів Суперсток-600 та Суперсток-1000, то офіційні результати будуть оголошені після засідання шосейно-кільцевої комісії ФМСУ, на якому будуть розглянуті усі події, що сталися під час гонки, і буде винесено остаточне рішення щодо розподілу місць у цих двох класах з урахуванням протестів, пеналізацій та результатів обох заїздів.

У заїзді двох найстарших класів Суперспорт-600 та Супербайк на стартову решітку виїхали 13 пілотів.

Лідером заїзду став Микита Калінін, який стартував із поула. Після третього місця у класі Суперспорт-300 світового чемпіонату Супербайк перемога у першому етапі чемпіонату країни з кількістю суперників втричі меншою, ніж йому доводиться боротися протягом минулих трьох місяців, була здобута з легкістю – йому лише потрібно було обережно обганяти суперників протягом 30-ти кіл.

А от стати переможцем у класі Супербайк виявилась не так просто. Володимир Баранов, який був на старті другим, їхав на другій позиції лідером свого класу протягом майже половини дистанції. Із ним боролися Костянтин Денисов та Костянтин Писарєв. Боротьба між двома Костянтинами тривала до останнього, після того, як вони випередили Баранова, який став у підсумку четвертим в абсолюті та третім у класі Супербайк. На заключних колах Писарєв обійшов Денисова, і хоча останній не припиняв атак до фінішу, Писарєв завершив гонку на 0,186 секунди раніше і виборов золото першого етапу у класі Супербайк.

Напружена боротьба тривала також за останнє місце у топ-5 в абсолюті. Олександр Анін, який був на старті восьмим, дуже швидко наздогнав Артура Підлужного (4-те місце на старті). Вузька полтавська траса залишає дуже мало можливостей для обгону, і саме через це Анін, темп якого був більшим за Підлужного, не міг обійти суперника, якого атакував протягом більш ніж 20-ти кіл. Коли Аніну вдалося обійти суперника, він одразу прискорився, завдяки чому фінішував майже на 19 секунд раніше Підлужного.

Два гонщики класу Суперспорт Леонід Каллаш та Олександр Бичков протягом кілька кіл боролися з лідерами класу Супербайк, але були змушені поступитись кільком суперникам на потужніших мотоциклах. Вони стали другим та третім відповідно у своєму класі, перетнувши фініш на сьомому та восьмому місцях у загальному заліку.

Другий етап UASBK проходитиме менш ніж через три тижні, 10 та 11 червня на київському автодромі «Чайка».

Попередні результати першого етапу UASBK.