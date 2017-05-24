Ратифіковано світовий рекорд U20 Аліни Шух

Нагадаємо, що у січні у Запоріжжі на командному чемпіонаті України у приміщенні Шух перемогла у змаганнях з п’ятиборства з результатом, вищим за світовий рекорд U20 шведки Кароліні Клюфт (4535 очок, 1 березня 2002, Мюнхен). Тоді Аліна набрала 4550 очок. Вже за кілька днів, 4 лютого у Таллінні, Шух показала другий результат в історії – 4542 очка.

Процедуру ратифікації пройшов талліннський результат Аліни, отож тепер броварчанка – офіційна рекордсменка світу серед юніорок з сумою 4542 очка!

Нажаль, запорізькі 4550 очок Аліни міжнародна федерація не ратифікувала. Причина полягає в тому, що манеж «Запоріжсталь» не сертифіковано, а значить він не відповідає вимогам ІААФ. Це зайвий раз вказує на доцільність кроків, до яких наразі вдається Федерація легкої атлетики України щодо сертифікації легкоатлетичних арен та трас для змагань зі спортивної ходьби та бігу по шосе (марафон, півмарафон, тощо).

Нагадаємо, минулого місяця на засіданні Ради ФЛАУ було прийняте рішення, що з 1 квітня 2019 року всі Всеукраїнські змагання ФЛАУ мають проводитися виключно на сертифікованих аренах та трасах.