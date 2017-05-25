Ватерполисты сборной Харьковской области - вице-чемпионы Молдовы

Действующий чемпион Украины среди мужчин - ватерпольная сборная Харьковской области - успешно соревнуется не только на национальном чемпионате, но и в Молдове.

Подопечные Сергея Колточихина и Сергея Столярова уже второй сезон подряд принимают участие в открытом чемпионате Республики Молдовы по водному поло. И если в прошлом сезоне харьковчане дебютировали с бронзовых наград, то в этом году стали вице-чемпионами Молдовы. В течение двух туров чемпионата Молдовы-2017 украинские ватерполисты соперничали с пятью командами. Это белорусский РЦОП Минск и четыре молдавские команды - национальная сборная Молдовы, ветеранская команда «Империал-Спорт», ватерпольный клуб «Навигатор» и сборная команда «Юность».

В первом туре, который состоялся в конце марта, харьковчане победили все команды Молдовы, а уступили только лидеру, чемпиону прошлого сезона РЦОП Минск.

Сборная Харьковской области - «Империал-Спорт» - 16:8

- национальная сборная Молдовы - 14:9

- Навигатор - 14:8

- Юность - 18:5

- РЦОП Минск - 6:9

Во втором же туре, который завершился 24 мая, харьковчане стали абсолютными победителями: кроме молдавских команд преодолели и фаворитов белорусов - 8:7.

Сборная Харьковской области - «Империал-Спорт» - 13:5

- национальная сборная Молдовы - 17:8

- Навигатор - 11:8

- Юность - 9:2

- РЦОП Минск - 8:7

По итогам двух туров сборная Харьковской области в турнирной таблице набрала одинаковое количество очков с РЦОП Минск. Но по лучшей разнице забитых-пропущенных мячей победителями стали белорусы, а сборная Харьковской области - вице-чемпионом.

Сборная Харьковской области играла в чемпионате Молдовы-2017 следующим составом:

Вратари - Виталий Петров, Александр Бураков и Алексей Келеберда; полевые игроки: - Артур Однолетков, Александр Абрамов, Никита Апостол, Александр Ермаков, Вадим Евстратов, Артем Салихов, Владислав Орлов, Михаил Черпак, Денис Гурцкая, Денис Гусаков, Евгений Шмигель, Александр Остапенко, Дмитрий Аракчеев.

Итак, харьковские ватерполисты и их тренеры в очередной раз доказали, что способны на высокие результаты.

Подготовила Наталья Васе