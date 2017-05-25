В Днепре состоится Dnipro Half Marathon 2017

28 мая Днепр принимает главное беговое событие города - Dnipro Half Marathon 2017. Это второй по счету Днепровский международный полумарафон, организованный компанией Run Ukraine. В этом году мероприятие соберет 2500 участников и 8000 зрителей. Об этом 22 мая на пресс-конференции сообщил организатор события - генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий.

«По сравнению с прошлогодним Днепровским полумарафон, возрастет и количество участников, и размер призового фонда. В этом году он будет составлять 50 000 гривен. Мы будем награждать абсолютных победителей среди мужчин и женщин на дистанции 21, 0975 км. На этой дистанции впервые будут определять самых быстрых среди жителей Днепра. Обновился и наш маршрут главной дистанции. Он проложен вдоль Днепровской набережной, старт и финиш - на центральной Площади Героев Майдана. Кстати, это идеальная трасса для установления личного рекорда», - комментирует Дмитрий Черницкий.

Dnipro Half Marathon 2017 - это беговое мероприятие, участие в котором доступно для каждого. Традиционно организаторы предлагают участникам четыре индивидуальные дистанции: 21 0975 км, 10 км, 5 км и благотворительный забег «Переможці» на дистанции 2 км, цель которого - сбор средств на приобретение спортивных протезов для ветеранов АТО. Участники символического забега в Днепре помогут собрать средства на спортивный протез руки ветерану Руслану Мураеву из Кривого Рога. Он потерял руку, подорвавшись в боевой машине в с. Крымское. Герой служил добровольцем в составе 93-й бригады. До ранения Руслан занимался боксом и теперь стремится вернуться к активной жизни. Кроме взносов от участников забега, на сайте Украинской Биржи Благотворительности откроется проект помощи Руслану. Во время первого благотворительного забега «Переможці» в рамках седьмого Киевского полумарафона удалось собрать 265 329 гривен 05 копеек, 100 000 гривен среди которых получены благодаря регистрации участников на забег, остальные - результат фандрайзинга на платформе Украинской биржи благотворительности.