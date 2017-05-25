Тиджей Ван Гардерен – победитель 18 этапа Джиро д'Италия-2017

28-летний американский гонщик команды BMC Тиджей Ван Гардерен (Tejay Van Garderen) одержал первую в карьере индивидуальную победу на этапе Гран-тура, выиграв горный 18-й этап Джиро д’Италия-2017.



Со старта этапа в отрыв уехали четыре гонщика – Натнаэль Берхан (Natnael Berhane) из Dimension Data, Джоуи Росскопф (Joey Rosskopf) из BMC, Диего Роза (Diego Rosa) из Sky и Мануэле Боаро (Manuele Boaro) из Bahrain Merida.



За этой группой, которая сразу набрала около минуты преимущества, продолжались атаки из пелотона. Тиджей Ван Гардерен отобрался в многочисленный второй отрыв, сформировавшийся на первом подъёме этапа – к вершине перевала Пордой Помимо Ван Гардерена в него отобрались Микель Ланда и Филип Дейнан (Sky), Константин Сивцов (Bahrain-Merida), Джозеф Домбровски и Давиде Виллелла (Cannondale-Drapac), Виннер Анакона (Movistar), Александр Фолифоров (Gazprom-Rusvelo), Ян Хирт (CCC Sprandi Polkowice), Рубен Пласа (Orica-Scott).



За 104 км до финиша Тиджей Ван Гардерен, Джо Домбровски и Филипп Дейнан переложились к первому отрыву. Затем ещё через несколько километров первая группа выросла до 19 человек.



На перевале Вальпарола за горные очки из отрыва сражались Омар Фраиле (Dimension Data) и Микель Ланда (Sky), атака Фраиле позволила ему первому пройти вершину.



На спуске с Вальпаролы Тиджей Ван Гардерен атаковал попутчиков по отрыву, но после спуска отрыв собрался вместе.



На подъёме к третьей вершине дня перевалу Гардена впереди в отрыве осталось 8 гонщиков.



За 3 км до вершины Гардены за спиной отрыва проверил соперников Наиро Кинтана (Movistar), он атаковал, а затем добрал отставшего от многочисленного отрыва Андрея Амадора и сел ему на колесо. Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) также атаковал и удалился от группы розовой майки, но затем все атаки были нейтрализованы у вершины.



Атака Адама Йейтса (Orica-Scott) и отъехавшего с ним Наиро Кинтаны также не принесли результата.



Отрыв дня за 30 км до финиша удерживал полуминутное преимущество.



Во время восхождения на перевал Пинеи отрыв уменьшился до 6 человек, а в группе розовой майки осталось около 15 гонщиков, в том числе все основные претенденты.



Тиджей Ван Гардерен и Микель Ланда атаковали из отрыва на финальном подъёме 18-го этапа - Понтивес (Pontives) 1 категория 467-1103 м, перепад 636 м, протяженность 9.3 км, средний градиент 6.8%, максимальный градиент 12%.



За 13 км их преимущество над группой розовой майки составляло 48 секунд.



За километр до финиша в запасе у Ланды и Ван Гардерена оставалось около 20 секунд, но они успели разыграть этап между собой. Тиджей Ван Гардерен обошёл испанского гонщика команды Sky на финише и взял победу на этапе. Это первая победа на горном этапе Джиро д’Италия гонщика из США с 1988 года, когда Энди Хемпстен выиграл этап до Сельвино.



За спиной отрыва на финальном подъёме дня начались атаки из группы Тома Дюмулина (Sunweb). Тибо Пино (FDJ) и Доменико Поццовиво (AG2R La Mondiale) атаковали за 5 км до финиша и уехали от группы генеральщиков. За 3 км до финиша атаковал Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin).



Пино финишировал 3-м, Поццовиво 4-м, Ильнур Закарин, не сумевший обойти одного из гонщиков отрыва дня Яна Хирта, пересёк финишную черту 6-м.



Лидер общего зачёта Том Дюмулин (Sunweb) несколько раз проверил своих соперников, ускорившись, и в итоге первая тройка общего зачёта – Том Дюмулин, Наиро Кинтана и Винченцо Нибали финишировали вместе. Голландский гонщик защитил розовую майку лидера.



Адам Йейтс (Orica-Scott), финишировавший через 1:12 после победителя этапа, сумел перехватить белую майку лучшего в молодёжной классификации у Боба Юнгельса (Quick Step Floors).



Результаты 18 этапа Джиро д’Италия-2017