27 українців стартує на етапі Кубку світу в Сегеді

Понад 800 спортсменів, які представляють 66 країн, стартують на етапі Кубку світу в угорському Сегеді, зокрема чемпіони світу та Олімпійських ігор. Серед учасників 27 українських веслувальників (в тому числі 5 представників параканое). Графік стартів наших спортсменів, які, до речі, в повному обсязі побачити у прямих трансляціях - всього 6 сесій (26-28 травня), пізніше. А поки до вашої уваги невеличке превью змагань.



Так, в байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів срібний медаліст Монтемор-у-Велью Ігор Трунов, а також Кирило Черноморов конкуруватимуть з олімпійським чемпіоном Ріо британцем Лі Хіті і та французом Максим Бомоном



На класичній дистанції 500 метрів виступить дворазова олімпійська чемпіонка новозеландка Ліза Каррінгтон, яка в Португалії виступала в командних човнах. Спробує скласти ій конкуренцію і Марія Повх.



Доволі цікава боротьба очікується в байдарці-двійці на дистанції 500 метрів, де виступатимуть фіналістки Олімпійських ігор Анастасія Тодорова/ Інна Грищун (4-е місце). Тут на перемогу претендуватимуть новостворений новозеландський дует Ліза Каррінгтон/ Кетлін Райан, а також олімпійські медалісти Франсіска Вебер та Тіна Дітце, який наші дівчатка випередили рік тому, на етапі Кубку світу в Рачіце, та угорки Габріела Сабо/ Кристина Цур-Фазекаш.



Екіпажі цих країн претендуватимуть на перемогу перегонах четвірок на цій же дистанції.



В перегонах байдарок-двійок на дистанції 1000 метрів український дует Віталій Цуркан/ Олег Кухарик захищатиме титул переможців першого етапу в боротьби з німцями, де пару легендарному Максу Хоффу складе Маркус Гросс, а також із сербами – срібними медалістами Ріо-2016 – Марко Томічевічем та Міленко Зорічем.



Хофф, до речі, стартує і в одиночці на дистанції 500 метрів, де, як повідомляли, стартуватиме і Олег Кухарик. А всього в цьому виді стартують 54 (!) спортсмени.



В каное-двійці на дистанції 1000 метрів зійдуться чемпіони Ріо в цьому виді Себастьян Брендель/ Ян Вандрі та бронзові призери Ігор Дмитро Янчук/ Тарас Міщук.



Аж 33 екіпажі боротимуться за перемогу в новому олімпійському виді – «байдарка-четвірка, 500м». Тож нашим хлопцям буде дуже складно захистити свій португальський титул. До речі, тренерський штаб збірної вирішив випробувати в четвірці Дмитра Костишена, який добре себе проявив на Кубку України. Крім нього в екіпажі - Кирило Черноморов, Іван Семикін та Ігор Трунов.



Крім того, організатори запланували цікавинки для глядачів, зокрема мікст-естафети одиночок 6х500 метрів. Тут Україна буде представлена в каное, причому двома командами - Наталя Жилюк та Едуард Шеметило, а також Дмитро Янчук та Людмила Лузан.