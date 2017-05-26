В Україні офіційно визнано поняття «національний вид спорту»

25 травня 227 українських парламентарів у другому читанні та в цілому прийняли закон № 5324 «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (щодо визнання національних видів спорту).

За словами Міністра молоді та спорту Ігоря Жданова, даний нормативно-правовий акт покликаний сприяти розвитку національних видів спорту, якими прийнято вважати бойовий гопак, спас, рукопашний бій та інші. Закон також створює умови для становлення національних федерацій з видів спорту.

«Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №5324, розроблений Міністерством, щодо визнання національних видів спорту. Це означає, що тепер вони матимуть змогу отримати офіційний статус та державну підтримку. Законом, який я переконаний, буде підписаний Президентом України, також передбачено, що у разі відсутності відповідної міжнародної спортивної федерації статус національної спортивної федерації, що сприяє розвитку національних видів спорту, надається за рішенням Мінмолодьспорту. Це знімає будь-які перешкоди для їхнього розвитку та офіційної реєстрації», - наголосив Міністр.

Ігор Жданов також подякував за плідну співпрацю та підтримку законопроекту голові ВРУ Андрію Парубію, профільному комітету ВР на чолі з Артуром Палатним, народному депутату Миколі Величковичу, всім фракціям, групам та народним обранцям, які об’єдналися і голосували за це рішення.

Зокрема, документом на законодавчому рівні визначається: поняття національних видів спорту та особливості діяльності спортивних федерацій, що сприяють розвитку національних видів спорту. Ще однією метою закону №5324 буде сприяння відродженню національно-культурних традицій та патріотичному вихованню, популяризації серед українців здорового способу життя і фізичної культури, розвитку національних видів спорту.

Як зауважив Ігор Жданов, існує міжнародна практика визнання національних видів спорту. Зокрема, ще у 1994 році Канада прийняла окремий закон, яким визнала національними видами спорту хокей з шайбою та лакрос.