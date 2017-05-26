Ну не знаю, как по мне в ЛЕ Александрия может и удивить, а Черноморец как-то без изюминки что ли....

К сожалению дети занимаются, но самые лучшие попадают как правило или за океан (откуда не возвращ...

похоже на какой-то сговор. либо против лиги, либо против федерации. хоть слабый и никудышний, но ...