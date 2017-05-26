После небольшого перерыва, возвращаемся к освещению финальных игр Чемпионата мира по футнету в Брно.
На этот раз – финал троек, Чехия – Словакия. Завершающая игра всего чемпионата.
Тройки – самая зрелищная дисциплина футнета, в чем вы сможете убедиться, посмотрев этот матч.
Сборные Словакии и Чехии – монстры современного футнета, несменные участники финалов нескольких чемпионатов мира и Европы.
О наших. Сборная Украины заняла на этом чемпионате в тройках 9-е место (всего 20 сборных).
В стыковом матче за 9-е место мы обыграли сборную США 2 – 0 (11 – 5; 11 – 7).
Бронзовыми призерами чепмионата в тройках стали французы.
Итак, финал. Составы команд.
Чехия: Якуб Поспишл, Мартин Мюллер, Андрей Вит, Лукаш Розенберк, Ян Ванке.
Словакия: Милан Чернота, Силвен Галус, Игорь Хулин, Ладислав Ступак, Ян Брутовски.
В этом чехо-словацком противостоянии, как обычно, многое решилось в дуэли «блокарей» Ванке и Брутовски. Кто был сильнее на этот раз?...
Смотрите и наслаждайтесь!
Показывает чешское телевидение. Оригинальный комментарий на английском – от федерации футнета Ирландии.
Автор — Денис Виленкин, Sport.ua
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