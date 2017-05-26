WorldSBK, Никита Калинин: «В этот раз будет еще больше борьбы»

28 мая на Гран-при Британии одних из самых престижных соревнований в мире по кольцевым мотогонкам – World Superbike, 18-летний одессит Никита Калинин продолжит борьбу за победу в классе Supersport 300.

Британский старт – четвертый в календаре украинца. Две недели назад Калинин уже финишировал третьим в дебютной гонке на треке Имола. Тот подиум Калинина на Гран-при Италии стал первым в истории чемпионатов мира по кольцевым мотогонкам для Украины. За итальянским триумфом последовал старт чемпионата Украины, где Никита выступал в классе Supersport 600. Важным моментом на национальных соревнованиях стало то, что Калинин провел квалификацию на мокром треке, а уже гонка была на сухом. Синоптики обещают, что Гран-При Великобритании пройдет без осадков, но непредсказуемость погоды этого региона и облачность в воскресенье оставляют шанс дождевой гонке. Поэтому соревновательная практика по мокрому треку перед важным стартом чемпионата мира – только усиливают позиции нашего пилота.

Донингтон - это технически сложный трек, отличающийся от Имолы. Но, как и в Италии, Калинину придется работать с нуля, так как это его первое знакомство с британским треком. Здесь он сможет показать максимум своего байка на первой половине круга и в следующей части дистанции поработать на медленных секторах. Украинец за два года выступлений в MotoGP Rookies Cup доказал, что умеет быстро адаптироваться на незнакомых трассах, а подиум в дебютной гонке в Имоле только подтвердил правдивость этого утверждения.

Никита Калинин рассказал о готовности к этапу чемпионата мира в Британии:

«После подиума в Имоле было очень много сообщений, звучало много слов поддержки. Это приятно, но это был только старт моего интенсивного месяца, так что пока не время расслабляться. После Италии я сразу же отправился выступать на чемпионат Украины, где стал первым в своем классе. Это добавило еще уверенности в том, что я на правильном пути и стало очень хорошей тренировкой перед стартом в Донингтоне.

Я поработал на симуляторе, так же получил советы старших напарников по Yamaha. В этот раз мы прошлись по треку с пилотами Blu Cru и Алексом Лоусом. Было важно услышать его мнение, но Алекс гонщик главного класса и у него нет большого опыта выступлений на R3. Мне самому надо будет проанализировать всю полученную информацию и реализовать ее на треке уже с первой тренировки.

Викенд обещает быть очень интересным. Еще на прошлом старте было видно, как подтягиваются ребята. У меня были определенные трудности с байком в Имоле, но в Донингтоне важно, чтобы байк показывал свои 100%. Так что в этот раз будет еще больше работы и борьбы».

Гонка чемпионата FIM Supersport 300 World Championship в Донингтоне с участием Никиты Калинина стартует 28 мая в 13:05 по киевскому времени. Следить за 18-летним мотогонщиком Вы можете на его странице в Facebook: https://www.facebook.com/nick22kalinin/

Автор: Алена Деменская,

Медиа-служба Никиты Калинина