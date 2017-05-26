Микель Ланда – победитель 19 этапа Джиро д'Италия-2017

Микель Ланда (Mikel Landa) стал победителем 19-го горного этапа Джиро д’Италия-2017. 27-летний испанский гонщик команды Sky несколько раз пытался одержать победу на этапе, поставив это целью после того, как падение на 9-м этапе до Блокхауса перечеркнуло его шансы в общем зачёте. Ланда финишировал 3-м на 14-м этапе, а также дважды оказывался в шаге от победы на 14-м и 18-м этапах, где финишировал вторым.



Микель Ланда отобрался в многочисленный отрыв, сформировавшийся за 50 км до финиша путём объединения двух групп атаковавших из пелотона гонщиков. За 90 км до финиша после атаки Луиса-Леон Санчеса (Luis Leon Sanchez) Astana сформировалась первая группа, куда вошли Пелло Бильбао (Pello Bilbao) Astana , Себастьян Энао (Sebastian Henao) Sky, Пьер Роллан (Pierre Rolland) Cannondale-Drapac, Евгений Шалунов (Evgeny Shalunov) Gazprom – RusVelo и Руй Кошта (Rui Costa) UAE Team Emirates.



За 50 км до финиша к первой группе отрыва переложилась вторая, более многочисленная, в составе Джованни Висконти (Giovanni Visconti) из Bahrain – Merida, Никола Боэм (Nicola Boem) и Лоренцо Рота (Lorenzo Rota) из Bardiani – CSF, Руди Молар (Rudy Molard) из FDJ, Клеман Шеврьер (Clement Chevrier) из AG2R La Mondiale, Хосе Эррада (Jose Herrada) и Хосе-Хоакин Рохас (Jose Joaquin Rojas) из Movistar, Эрос Капекки (Eros Capecchi) из Quick Step Floors, Маттео Бузато (Matteo Busato) и Илья Кошевой (Ilia Koshevoy) из Wilier - Selle Italia, Рубен Пласа (Ruben Plaza) из Orica-Scott.



Атаковав за 12,5 км до финиша из отрыва, который начал рассыпаться на финальном подъёме этапа Пьянкавалло (Piancavallo) 1 категория 159-1290 м, перепад 1131 м, протяженность 15.4 км, средний градиент 7.3%, максимальный градиент 14% , Микель Ланда добрал атаковавших ранее Пьера Роллана (Cannondale-Drapac)и Руя Кошту (UAE Team Emirates), а за 10 км до финиша сбросил португальского гонщика и поехал в одиночку.



Микель Ланда наращивал преимущество, которое за километр до финиша составляло 1 минуту 40 секунд, и взял победу на третьем в карьере этапе Джиро д’Италия. Кроме того испанский гонщик гарантировал себе синюю майку лучшего горного гонщика Джиро д'Италия-2017, ему остаётся только доехать до финиша в Милане.



В группе генеральщиков шла своя борьба, которая началась после промежуточного спринта на 43-км спуске с некатегорийного подъёма. Лидировавший в общем зачёте Том Дюмулин (Sunweb) находился в хвосте пелотона, когда впереди атаковала командаMovistar, к работе которой подключились Bahrain-Merida и FDJ, а также Katusha-Alpecin. Пелотон раскололся на группы, Том Дюмулин, Адам Йейтс (Orica-Scott), Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Стевен Крёйсвейк (LottoNl-Jumbo) оказались во второй группе и в какой-то момент проигрывали первой группе генеральщиков около минуты. Но группа Дюмулина, в которой сошлись интересы команд Sunweb, Orica-Scott, Trek-Segafredo, добрала группу Нибали, Кинтаны, Пино, Закарина за 91 км до финиша, после чего в голове пелотона начала работать команда Sunweb.



В начале финального подъёма Пьянкавалло за 13 км до финиша Том Дюмулин не выдержал темпа группы лидеров и начал выпадать из неё. Работа его единственного помощника Симона Гешке не помогла голландскому гонщику закрыть просвет, и он потерял контакт с группой генеральщиков за 11 км до финиша. Затем Том Дюмулин поехал подъём своим темпом, лишившись помощи Гешке за 9 км до финиша.



За 8 км до финиша из группы генеральщиков атаковал Тибо Пино (FDJ), просвет за которым попытался закрыть Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin).



Однако, Ильнур Закарин остался в группе лидеров, а затем в свою очередь атаковал примерно за 5 км до финиша. На колесо Закарину сразу сел Доменико Поццовиво (AG2R La Mondiale) и оба гонщика уехали от группы генеральщиков, но добрать Тибо Пино не успели.



В итоге Наиро Кинтана (Movistar) перехватил розовую майку лидера у Тома Дюмулина, у которого выигрывает после 19-го этапа 38 секунд. Том Дюмулин сместился на вторую позицию в общем зачёте. Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) остался на третьей позиции, но сократил своё отставание от Дюмулина с 43 до 5секунд.



В 10 секундах от Винченцо Нибали на 4-й позиции идёт Тибо Пино (FDJ), Ильнур Закарин замыкает топ-5 генеральной классификации, уступая Кинтане 1:21.



Результаты 19 этапа Джиро д’Италия-2017