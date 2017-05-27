Українці боротимуться за нагороди на етапі Кубка світу в Угорщині

Українські веслувальники вийшли у фінал в чотирьох видах програми Кубка світу, який триває в угорському Сегеді. За перемогу в головних заїдах поборються Ігор ТРУНОВ/ Іван СЕМИКІН (байдарка-двійка, 500 м), Віталій ЦУРКАН/ Олег КУХАРИК (байдарка-двійка, 1000 м), Людмила ЛУЗАН (каное-одиночка, 500 м) та Марія КІЧАСОВА/ Анастасія ГОРЛОВА (байдарка-двійка, 200 м). Перші три фінали відбудуться вже в ранковій сесії суботи. Відзначимо, що за медичними показниками змагання пропускають Інна ГРИЩУН та Марія ПОВХ. Таким чином, в «байдарці-четвірки» та «байдарці-двійці» на дистанції 500 метрів жіноча збірна України представлена не буде.

Підтвердили свої амбіції переможці етапу Кубку світу в Монтемор-у-Велью «байдарки-двійки» - Ігор Трунов/ Іван Семикін та Віталій Цуркан/ Олег Кухарик. Але якщо Трунов із Семикиним досить впевнено, причому з кращим часом дня, забезпечили собі пропуск у фінал, то їх напарникам по збірній до останнього боролися за місце у вирішальному заїзді. У підсумку їх перевага перед російським дуетом Спесівцев/ Синявін склало лише 0,3 секунди.

Людмила Лузан, хоч і перемогла в своєму півфіналі, але боротьба тут йшла до останніх метрів - перша четвірка заїхала в 0,7 секунди.

Бронзові призери Ріо Дмитро Янчук/ Тарас Міщук теж до кінця боролися за потрапляння в першу трійку в своєму півфіналі, але фінішували четвертими. З високим результатом – 3.34,462, але з відставанням 0,3 секунди від іспанців Сьєрро/ Валехо. Янчук та Міщук стартують у фіналі В. Але в запасі у них є ще дистанція 500 метрів, де вони стартують у денній сесії суботи.

Новостворений спринтерський екіпаж Марія Кічасова/ Анастасія Горлова виступали в першому попередньому заїзді на першій воді, тож їм нічого не залишалося, крім того, щоб фінішувати саме на першій позиції. Їх перевага не викликала сумнівів – 0,8 секунди від найближчого конкурента з результатом 36,422.

В заїздах спринтерів-одиночників всі наші спортсмени, звісно, вийшли у півфінали (прямого виходу у фіналу не передбачалося). Відзначимо рекордний для України показник байдарочника Ігоря Трунова – 34,787. До речі, він знов, як і в фіналі першого етапу Кубку світу, фінішував слідом за французом Максимом Бомоном. Тут півфінали відбудуться у денній сесії суботи.

День перший. 26 травня.

Ранкова сесія. Попередні заїзди

10.00. Каное-одиночка. 1000 м. Попередній заїзд 2. 4. Едуард ШЕМЕТИЛО (2) – 4.01,373, вихід у півфінал.

10.38. Байдарка-одиночка. 500 м. Жінки. Попередній заїзд 3. 6. Анастасія ТОДОРОВА – 1.54,583, вихід у півфінал.

11.03. Каное-одиночка. 500 м. Жінки. Попередній заїзд 3. 7. Наталія ЖИЛЮК (1) – 2.20,889, вихід у півфінал.

11.13. Каное-одиночка. 500 м. Жінки. Попередній заїзд 4. 4. Людмила ЛУЗАН (5) – 2.14,226, вихід у півфінал.

11.23. Байдарка-двійка. 500 м. Чоловіки. Попередній заїзд 2. 6. Павло ЖМУЦЬКИЙ/ Денис ЛАХМАНОВ – 1.34,054, вихід у півфінал.

11.28. Байдарка-двійка. 500 м. Чоловіки. Попередній заїзд 3. 3. Іван СЕМИКІН/ Ігор ТРУНОВ – 1.31,424, вихід у півфінал.

11.49. Байдарка-двійка. 1000 м. Чоловіки. Попередній заїзд 2. 1. Віталій ЦУРКАН/ Олег КУХАРИК – 3.13,729, вихід у півфінал.

12.13. Каное-двойка. 1000 м. Чоловіки. Попередній заїзд 1. 1. Дмитро ЯНЧУК/ Тарас МІЩУК– 3.33,751, вихід у півфінал.

12.19. Каное-двойка. 1000 м. Чоловіки. Попередній заїзд 2. 4. Віталій ВЕРГЕЛЕС/ Денис КАМЕРИЛОВ – 3.35,172, вихід у півфінал.

День перший. Денна сесія.

15.12. Каное-одиночка. 1000 м. Півфінал. Заїзд 2. 9. Едуард ШЕМЕТИЛО (2) – 4.08,056.

15.34. Байдарка-одиночка. 500 м. Жінки. Півфінал. Заїзд 1. 6. Анастасія ТОДОРОВА – 1.54,386, вихід у фінал С.

16.04. Каное-одиночка. 500 м. Жінки. Півфінал. Заїзд 2. 7. Наталія ЖИЛЮК (1) – 2.21,938.

16.09. Каное-одиночка. 500 м. Жінки. Півфінал. Заїзд 3. 4. Людмила ЛУЗАН (5) – 2.11,105, вихід у фінал.

16.14. Байдарка-двійка. 500 м. Чоловіки. Півфінал. Заїзд 1. 1. СЕМИКІН/ ТРУНОВ (3)– 1.28,241, вихід у фінал. 6. ЖМУЦЬКИЙ/ ЛАХМАНОВ (1) – 1.32,010, вихід у фінал В.

16.40. Байдарка-двійка. 1000 м. Чоловіки. Півфінал. Заїзд 2. 2. ЦУРКАН/ КУХАРИК (5) – 3.12,383, вихід у фінал.

17.04. Каное-двойка. 1000 м. Чоловіки. Півфінал. Заїзд 2. 1. ВЕРГЕЛЕС/ КАМЕРИЛОВ (7)– 3.47,570.

17.10. Каное-двойка. 1000 м. Чоловіки. Півфінал. Заїзд 3. 4. Дмитро ЯНЧУК/ Тарас МІЩУК (5) – 3.34,462, вихід у фінал В.

17.20. Байдарка-двійка. 200 м. Жінки. Попередній заїзд 1. 1. Марія КІЧАСОВА/ Анастасія ГОРЛОВА (1) – 36,442, вихід у фінал.

17.40. Каное-одиночка. 200 м. Чоловіки. Попередній заїзд 2. 3. Олег БОРОВИК (2) – 39,935.

17.48. Каное-одиночка. 200 м. Чоловіки. Попередній заїзд 4. 3. Олександр МАКСИМЧУК (4) – 40,797, вихід у півфінал.

17.56. Байдарка-одиночка. 200 м. Жінки. Попередній заїзд 2. 2. ТОДОРОВА (8) – 40,794, вихід у півфінал.

18.16. Каное-одиночка. 200 м. Жінки. Попередній заїзд 2. 2. ЛУЗАН (7) – 48,926, вихід у півфінал.

18.28. Каное-одиночка. 200 м. Жінки. Попередній заїзд 5. 6. ЖИЛЮК (8) – 54,413, вихід у півфінал.

18.48. Байдарка-одиночка. 200 м. Чоловіки. Попередній заїзд 4. 3. Кирило ЧЕРНОМОРОВ (8) – 35,358, вихід у півфінал

18.52. Байдарка-одиночка. 200 м. Чоловіки. Попередній заїзд 5. 2. TРУНОВ (1) – 34,787, вихід у півфінал.

19.51. Байдарка-одиночка. 500 м. Чоловіки. Попередній заїзд 6. 1. КУХАРИК (3) – 1.39,953, вихід у півфінал.