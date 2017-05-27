Український кікбоксер здобув золото Кубка світу

Тернопільський спортсмен Максим Грейцар став переможцем Кубку світу з кікбоксингу за версією WAKO.

«Турнір за участі команд із 32 країн завершився у Будапешті. Виступаючи у суперважкій ваговій категорії серед спортсменів до 19 років у Будапешті, де брали участь спортсмени із 32 країн, Максим у третьому раунді фінального поєдинку нокаутом здолав суперника із Молдови, який перед цим виграв у росіянина», - розповів начальник обласного управління фізичної культури та спорту Віктор Мацикур.

За його словами, у складі національної збірної України ще двоє представників Тернопільської області стали бронзовими призерами світової першості в Угорщині.

«Золото» і дві «бронзи» тернополян допомогли українській збірній зайняти на Кубку світу перше загальнокомандне місце в розділі К-1 «лоу-кік», обійшовши команди Росії, Польщі, Сербії.

Наступними стартами тернопільських спортсменів стануть Чемпіонат Європи серед юніорів та молоді з кікбоксингу за версією WAKO, який у вересні пройде в Македонії, та Чемпіонат світу серед дорослих, що в листопаді відбудеться у Будапешті.