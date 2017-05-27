Українці здобули три медалі на етапі Кубка світу

Українські веслувальники завоювали медалі в трьох видах програми 2-го дня Кубку світу в Сегеді, де беруть участь більше 800 спортсменів із 66 країн.



Срібними призерами стали Віталій ЦУРКАН та Олег КУХАРИК у складі байдарки-двійки на дистанції 1000 метрів, показавши при цьому рекордний результат для українських спортсменів – 3.06,485. Бронзовими призерами стали каноїстка Людмила ЛУЗАН на дистанції 500 метров, а також байдарка-двійка у складі Ігор я ТРУНОВ А та Іван а СЕМИКІН на цій же дистанції.



Відзначимо, що в Монтемор-у-Велью в цих видах програми ці спортсмени також підіймались на п’єдестал. У «ч оловічої » байдарки вже шість нагород за підсумком двох етапів Кубка світу . А всього у збірної України 14 нагород.

Кубок світу. Сегед

Заїзди за участю українських веслувальників

День другий. 27 травня. Ранкова сесія

09.31. Байдарка-одиночка. 500 м. Жінки. Фінал С. 1. Анастасія ТОДОРОВА (4) – 1.52,402

09.56. Байдарка-двійка. 500 м. Чоловіки. Фінал В. 3. Павло ЖМУЦЬКИЙ/ Денис ЛАХМАНОВ (2) – 1.31,855.

10.55. Каное-двойка. 1000 м. Чоловіки. Фінал В. 1. Дмитро ЯНЧУК/ Тарас МІЩУК (4) – 3.33,430.

11.39. Каное-одиночка. 500 м. Жінки. Фінал. 3.Людмила ЛУЗАН (6) – 2.08,504.

11.45. Байдарка-двійка. 500 м. Чоловіки. Фінал. 3. Іван СЕМИКІН/ Ігор ТРУНОВ (5) – 1.28,386.

11.58. Байдарка-двійка. 1000 м. Чоловіки. Фінал. 2. Віталій ЦУРКАН/ Олег КУХАРИК (7) – 3.06,485.