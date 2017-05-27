Український гросмейстер здобув перемогу на турнірі в Угорщині

Програш у першому турі не завадив українському гросмейстеру Олександру Зубову вийти переможцем меморіалу Дьюли Сакса на 36-му фестивалі у Залакароші (Угорщина).



Для виграшу цього престижного змагання, у якому серед 108 учасників грали 29 міжнародних гросмейстерів та 41 міжнародний майстер, Олександру знадобилось у наступних 8-ми турах набрати 7 очок (!). Стільки ж очок виявилось у рейтинг-фаворита змагань угорського гросмейстера Р.Раппорта. Та додаткові показники у нього виявилися гіршими.



Наступним серед інших п’яти українських шахістів, які брали участь у цьому турнірі, став наш відомий гросмейстер З.Єфименко з 6-ма очками, що дозволило йому розділити 7-15 місця.