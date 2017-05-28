Бриллиантовая лига. Итоги Юджина

В американском Юджине завершился третий этап Бриллиантовой лиги, на котором были показаны очень высокие результаты.

Двукратный чемпион мира и Олимпийских игр в тройном прыжке Кристиан Тейлор из США показал третий результат в истории, улетев в четвертой попытке на 18 метров 11 сантиметров (ветер +0.8 м/с)! Дальше прыгал только сам Тейлор (18.21, 2015 г.) и рекордсмен мира Джонатан Эдвардс из Великобритании (18.29, 1995 г.). Вторым в Юджине стал соотечественник Тейлора обладатель трех олимпийских медалей Уилл Клей, который впервые в карьере смог преодолеть 18-метровый рубеж – 18.05. Правда попутный ветер в этой попытке превышал допустимую норму (+2.4 м/с). Замкнул тройку призеров бронзовый призер Рио китаец Бин Дон – 17.27.

Россиянка Мария Ласицкене (Кучина) победила в прыжке в высоту с лучшим результатом сезона в мире - 2.03 м. Это новый рекорд турнира. Вашти Каннингем и Камила Лицвинко с результатом 1.95 заняли второе и третье места соответственно. Олимпийская чемпионка Рут Бейтиа - четвертая - 1.92.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио в беге на 400 метров с барьерами Эшли Спенсер выиграла эту дистанцию также с лучшим результатом мирового сезона и личным рекордом – 53.38. Всего шесть сотых секунды уступила ей соотечественница Шамир Литтл, которая также показала лучшее время в карьере – 53.44. Замкнула тройку сильнейших еще одна представительница США Джорджане Молине – 54.06.

Очень плотно финишировали участника забега на 5000 метров, но победу праздновал четырехкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпиона мира Мо Фара из Великобритании – 13:00.70, эфиоп Йомиф Кеджелча показал второй результат – 13:01.21, Джоффри Камворор из Кении - третий – 13:01.35. Все трое возглавили топ-лист мирового сезона.

В беге на 100 метров с барьерами у женщин все восемь участниц выбежали из 13 секунд. Весь подиум, как и на Олимпиаде в Рио, заняли американки – Жасмин Стоуэрс (12.59), Квин Харрисон (12.64) и Дон Харпер-Нельсон (12.66).

У мужчин в барьерном спринте победу праздновал олимпийский чемпион Омар Маклеод с Ямайки – 13.01. Он еще более упрочил свои позиции с мировом рейтинге. Его соотечественник Рональд Леви был вторым – 13.10, американец Девон Аллен – третьим – 13.13.

Неожиданное поражение потерпела двукратная олимпийская чемпионка Элейн Томпсон. Представительница Ямайки проиграла 200 метров американке Тор Боуи (21.77) и Шоне Миллер-Уйбо с Багам (21.91). У Томпсон – 21.98. Все трое возглавили топ-лист мирового сезона, а Боуи установила еще и рекорд Бриллиантовой лиги.

Еще одна олимпийская чемпионка Кастер Семеня из ЮАР победила в беге на 800 метров с результатом – 1:57.78. В толкании ядра лучший результат показал также триумфатор Рио Райан Крузер из США – 22.43. Победитель Шанхая американец Сэм Кендрикс вновь оказался лучшим в секторе для прыжка с шестом – 5.86. Лидер мирового сезона в беге на 1500 метров Фатих Кипьегон из Кении вновь выбежала из 4-х минут – 3:59.67. Американцы выиграли 100 и 400 метров. Ронни Бэйкер победил на стометровке – 9.86 (+2.4 м/с), а титулованный Лашон Мерритт в беге на круг – 44.79. Еще одна хозяйка соревнований Моролэйк Акинасум первенствовала в спринте у женщин – 10.94 (+2.1 м/с). Заключительный вид программы бег на одну милю выиграл кениец Рональд Квемои – 3:49.04.

Четвертый этап Бриллиантовой лиги состоится 8 июня в Риме.