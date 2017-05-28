Дюмолин победил в общем зачете Джиро д’Италии

Голландский гонщик Йос ван Эмден одержал победу на заключительном этапе многодневки «Джиро д’Италия». В общем зачете первым стал его соотечественник Том Дюмолин.
«Джиро д’Италия». 21-й этап
Монца – Милан
Индивидуальная гонка с раздельным стартом
29,3 км
Профиль/Карта
1. Йос ван Эмден (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 33,08
2. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 0,15
3. Мануэль Квинциато (Италия, BMC) – 0,27
4. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) – 0,31
5. Джоуи Росскопф (США, BMC) – 0,35
6. Ян Барта (Чехия, Bora-Hansgrohe) – 0,39...
8. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 0,54...
13. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 1,09...
27. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 1,39
28. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 1,42...
31. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo) – 1,46...
51. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 2,28...
59. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 2,49...
Общий зачет
1. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 90.34,54
2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 0,31
3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 0,40
4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 1,17
5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1,56
6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 3,11
7. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo) – 3,41
8. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 7,04
9. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 8,10
10. Давиде Формоло (Италия, Cannondale-Drapac) – 15,17
Источник — Sport.ua
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