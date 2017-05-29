Українські веслувальники завоювали 7 медалей на Кубку світу в Угорщині

Українські веслувальники завоювали повний комплект нагород в третій день Кубку світу в Сегеді. Перший же фінал дня приніс вищу нагороду: полтавчанка Марія Кічасова та Анастасія Горлова зі Львова стали чемпіонками в перегонах байдарок-двійок на дистанції 200 метрів (36,922).

Срібні медалі на дистанції 500 метрів завоювала каное-двійка у складі Дмитра Янчука та Тараса Міщука, які представляють Полтавську область, на дистанції 500 метрів – 1.41,158. «Бронзу» взяв южненський байдарочник Олег Карик - на дистанції 500 метрів – 1.38,528.

В передостанньому виді програми Людмила Лузан та Дмитро Янчук завоювали бронзову нагороду в змішаній естафеті каное-одиночок 6х500 м - 13.40,374. Таким чином, в Сегеді збірна України завоювала сім медалей, а всього 18-ть за підсумками двох етапів Кубку світу (1-й етап відбувся в Португалії – 19-21 травня). Нагадаємо, це були перші старти збірної України під керівництвом дворазового олімпійського чемпіона Юрія Чебана.