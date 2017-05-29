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Богдан Никишин выиграл золото на этапе Кубка мира в Боготе

Победа в Колумбии стала первой для украинца в этом году

  • 29.05.2017 10:20
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FIE. Богдан Никишин
© FIE. Богдан Никишин

Украинский шпажист Богдан Никишин авоевал чемпионский титул на последнем Гран-при сезона в колумбийской Боготе.

По ходу турнира украинец обыграл американца Джейкоба Хойли, швейцарца Александра Питте и француза Александра Бардене, южнокорейца Йинсуна Юнга и итальянца Эдуардо Мунцоне. В финальном поединке Никишин победил еще одного итальянского шпажиста – 23-летнего Марко Фикера со счетом 7:3.

Для Богдана Никишина чемпионский титул в Боготе стал первым в этом году. До этого последний раз украинский шпажист выигрывал на этапе Кубка мира в Рио-де-Жанейро в прошлом сезоне перед Олимпийскими играми-2016.

В сезоне 2016/2017 в активе украинца есть бронза швейцарского этапа TISSOT Grand Prix, а также серебро и бронза в командном первенстве на турнирах в Канаде и  Германии.

Источник — Xsport

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