Богдан Никишин выиграл золото на этапе Кубка мира в Боготе

Украинский шпажист Богдан Никишин авоевал чемпионский титул на последнем Гран-при сезона в колумбийской Боготе.
По ходу турнира украинец обыграл американца Джейкоба Хойли, швейцарца Александра Питте и француза Александра Бардене, южнокорейца Йинсуна Юнга и итальянца Эдуардо Мунцоне. В финальном поединке Никишин победил еще одного итальянского шпажиста – 23-летнего Марко Фикера со счетом 7:3.
Для Богдана Никишина чемпионский титул в Боготе стал первым в этом году. До этого последний раз украинский шпажист выигрывал на этапе Кубка мира в Рио-де-Жанейро в прошлом сезоне перед Олимпийскими играми-2016.
В сезоне 2016/2017 в активе украинца есть бронза швейцарского этапа TISSOT Grand Prix, а также серебро и бронза в командном первенстве на турнирах в Канаде и Германии.
Источник — Xsport
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