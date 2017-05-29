WorldSBK, Никита Калинин: «Я допустил ошибку и очень разочарован»

28 мая на Гран-при Британии чемпионата мира по кольцевым мотогонкам World Supersport 300 украинец Никита Калинин закончил борьбу за подиум в гравии. 18-летний одессит после исторического подиума в Италии с первых кругов четвертого этапа был одним из лидеров гонки, но допустил ошибку и упал.

Как только красные огни светофора погасли, Никита Калинин сорвался с 12-го стартового места и в первый поворот зашел уже 6-ым. После феноменального старта украинец оказался в лидирующей группе и начал демонстрировать высокий темп и готовность атаковать. Через два круга после старта украинский пилот Yamaha из команды MotoXracing смог отобрать еще одну позицию у хозяина этапа британца Криса Тейлора, а затем, после обгона Борха Санчеса, он максимально приблизился к топ-3. Группа лидеров из шести пилотов: Гарсия, Коппола, Калинин, Перес, Тейлор и Санчес благодаря своей внутренней борьбе начали постепенно зарабатывать гандикап от группы преследователей. В острой борьбе важно было сохранять спокойствие, но в последнем повороте перед выходом на финишную прямую за 10 кругов до финиша Никита Калинин упал. Высокий темп и хорошая физическая готовность 18-летнего украинца к гонке не помогли ему завоевать еще один подиум. А лоусайд с переднего колеса не дал возможность украинским болельщикам увидеть национальный флаг на подиуме.

Никита Калинин разочарован падением в Донингтоне: «Гонка началась очень хорошо для меня: у меня был отличный темп, я отлично стартовал и с первого поворота оказался в лидирующей группе. Потенциал на эту гонку был очень высокий, но я начал слишком активно атаковать и, к сожалению, допустил ошибку и упал. Мы с командой будем изучать данные телеметрии, но после такой хорошей работы с мотоциклом на этой неделе, не стану отрицать, что я очень разочарован. Я мог оказаться сегодня высоко, но еду домой без очков… такое бывает, это и есть гонки.

Впереди Мизано – знакомый трек для меня и домашняя гонка моей команды. Я хочу оставить падения в Донингтоне, двигаться дальше и сделаю все, чтобы бороться за подиум уже на следующем старте».

Победу на Гран-при Британии одержал итальянец Альфонсо Коппола на Yamaha, с которым Никита Калинин вместе стояли на подиуме на прошлом этапе. 18 июня гонщики снова встретятся на пятом этапе чемпионата мира World Supersport 300 в Мизано.