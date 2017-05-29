В Днепровском полумарафоне приняли участие 2500 бегунов

Второй по счету Днепровский международный полумарафон собрал 2500 бегунов и 8000 зрителей. По сравнению с прошлогодним Днепровским полумарафоном, количество участников увеличилось более чем на 1000. В этот день в Днепр приехали любители бега из 13 стран: Канады, Германии, Венгрии, США, Польши, Марокко и др.

Абсолютными победителями Dnipro Half Marathon 2017 стали Юрий Грицак (Николаев) среди мужчин и Анна Печко (Днепр) среди женщин. Атлеты первыми финишировали на дистанции 21, 0975 км с результатами 1:07:03 и 1:21:39 соответственно. На Днепровском полумарафоне Юрий и Анна установили рекорд трассы.