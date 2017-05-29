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В Днепровском полумарафоне приняли участие 2500 бегунов

В уик-энд в Днепре состоялся полумарафон

  • 29.05.2017 13:52
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Метки
dniprohalfmarathon.org
© dniprohalfmarathon.org

Второй по счету Днепровский международный полумарафон собрал 2500 бегунов и 8000 зрителей. По сравнению с прошлогодним Днепровским полумарафоном, количество участников увеличилось более чем на 1000. В этот день в Днепр приехали любители бега из 13 стран: Канады, Германии, Венгрии, США, Польши, Марокко и др.

Абсолютными победителями Dnipro Half Marathon 2017 стали Юрий Грицак (Николаев) среди мужчин и Анна Печко (Днепр) среди женщин. Атлеты первыми финишировали на дистанции 21, 0975 км с результатами 1:07:03 и 1:21:39 соответственно. На Днепровском полумарафоне Юрий и Анна установили рекорд трассы. 

Источник — Sport.ua

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