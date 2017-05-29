Владислав Малыхин побил рекорд Сергея Бубки

Украинский легкоатлет Владислав Малыхин установил национальный юниорский рекорд в соревнованиях по прыжкам с шестом, превзойдя достижение легендарного Сергея Бубки.

19-летний спортсмен, представляющий Киевскую область, стал победителем международного турнира Slusarski Memorial, прошедшего в польском городе Жары. В своей победной попытке Малыхин показал результат 5,70 метров, сразу на 15 сантиметров улучшив национальный рекорд среди юниоров (спортсмены U-20).

Предыдущее достижение — 5,55 метров — было установлено легендарным Сергеем Бубкой, ныне возглавляющим НОК Украины, в далеком 1982-м, причем в течение года он дважды преодолевал планку на этой высоте. В 1987 году рекорд повторил Роман Барабашев, а в 2002-м результат 5,55 метров покорили Максим Мазурик и Владислав Ревенко.

К слову, результат 5,70, показанный Малыхиным в Польше, входит в восьмерку лучших в нынешнем сезоне. Кроме того, этот результат позволил 19-летнему прыгуну с шестом выполнить квалификационный норматив на чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне, который пройдет с 5-го по 13 августа.

Добавим, что в 2015 году Малыхин стал вице-чемпионом на юношеском чемпионате мира в Кали.