Вот и подошло к концу 100 издание Giro d'Italia. Его победителем стал голландский гонщик из команды Team Sunweb Том Дюмулен.

Дюмулен перед стартом Джиро не был среди главных фаворитов. Букмекеры отправляли голландца на 4-5 место, а эксперты еще ниже. Перед итальянским Гранд Туром у Тома не было ни одной победы в сезоне, хотя он неплохо выступил на Тиренно-Адриатико (6 место в генеральном зачете).

Представитель Team Sunweb заставил считать себя одним из главных фаворитов после девятого этапа и финиша третьим на Blockhaus. Там он проиграл победителю Наиро Кинтане только 24 секунды. На любимой разделке два дня спустя и день после отдыха он разнес всех соперников, выиграв у колумбийца почти три минуты. В этот день Дюмулен примерил розовую майку лидера гонки.

Следующих разборок пришлось ждать к 14 этапу и финишу на Oropa. Именно здесь предполагалось, что соперники начнут сокращать свой разрыв от Дюмулена. Однако Том не только не проиграл, он сумел привезти ближайшим конкурентам еще по несколько секунд. Голландский гонщик уверенно чувствовал себя на последнем и единственном подъеме дня, а на последних метрах сумел сбросить своих соперников и взять себе в актив этап.

На 16 этапе с тремя крутыми подъемами и финишем на Бормио – королевском этапе Джиро 2017 случилось невероятное. Такое, не только не видела Джиро, но и другие крупные гонки. За 32 километра до финиша Тому пришлось остановиться, чтобы сходить в … туалет. Непонятно, что перед стартом этапа ел лидер гонки, но терпеть у него не было сил. «Мне пришлось остановиться в туалет, я не мог больше терпеть, другого выхода не было. Внезапно мне стало плохо», - рассказал уже после этапа голландец.

В итоге он практически растратил свое преимущество перед соперниками. Том финишировал через 2 минуты 18 секунд после победителя этапа Винченцо Нибали, а в общем зачете преимущество Дюмулина над ближайшим соперником Кинтаной сократилось до 31 секунды, но в этот трудный для себя день он сумел остаться лидером.

На этапе Moena - Ortisei/St. Urlich Кинтана не сумел сбросить Дюмулена со своего колеса, но Тибо Пино и Ильнур Закарин, которые входил в топ-5 в общем зачете сумели отыграть несколько десятков секунд у Тома.

Еще один трудный день и финиш на Piancavallo заставил Тома отдать майку Кинтане. Это был один из плохих дней голландца, который весь этап был в хвосте группы лидеров и весьма быстро отстал от других генеральщиков. В итоге розовую майку перехватил Кинтана. После 18 этапа борьба была в генерале очень плотной, сразу шесть гонщиков умещались в полторы минуты. Преимущество Кинтаны над ближайшим соперником (Дюмуленом) измерялось 38 секундами.

Однако эти 38 секунд ничего для Дюмулена перед его любимой, весьма длинной разделкой на последнем этапе. Но до этого оставался еще один день с финишем в Ассьяго – последняя возможность у всех, чтобы получить еще немного преимущества над голландцем. Так оно и случилось. У Тома был весьма плохой день. На этом должен был изыскать Кинтана. Однако, несмотря на то, что Том весьма быстро отпал от лидеров, то, что гора была за 15 километров до финиша помогло гонщику Team Sunweb. Он в итоге проиграл только 15 секунд Кинтане, Пино, Закарину и Нибали. Для последних это было разочарование, а для Дюмулена успех.

Разделка – последний этап Джиро добавило изюминки в борьбе за розовую майку. Том считался безоговорочным фаворитом перед финальным этапом - уж слишком небольшим было преимущество его соперников во главе с Кинтаной и Нибали. С первой же промежуточной отметки Дюмулен показал, что идет за победой. Он стал вторым на этапе, но выиграл Джиро в общем зачете.

Вторым в итоге стал Кинтана, который проиграл в общем зачете победителю 31 секунду. Винченцо Нибали стал третьим, Тибо Пино – четвертым. Пятерку замкнул Ильнур Закарин.

Том проехал прекрасный Гранд Тур, показав, что раздельщики снова в моде и они готовы к борьбе за викторию на самых престижных гонках мира. Если бы не проблемы с диареей, победа была бы еще более уверенной. Том делает огромный шаг вперед в своей карьере, надеемся, что он сможет развить свой талант и побороться на Тур де Франс через год за итоговую победу. Кинтана неожиданно не смог выиграть Джиро, но теперь у него будет шанс отыграться на Тур де Франс, где меньше километров разделки. Нибали не смог защитить свое чемпионство, но провел достойную гонку и подтвердил статус одного из лучших генеральщиков в мире.

Итоговый генеральный зачет (фото кликабельно):

Победителем в этой номинации стал Микель Ланда. Испанец ехал на Джиро за победой в генерале, но после завала на девятом этапе должен был сосредоточиться на других целях. Из четырех попыток выиграть этап ему покорилась только одна – последняя в 19 день гонки. Плюс к этому он выиграл уверенно горный зачет – небольшая, но компенсация испанцу за тот ужасный день, когда он прекратил борьбу за генерал.

Горный зачет (фото кликабельно):

В спринтерской номинации также уверенную викторию отпраздновал Фернандо Гавирия – действительно лучший спринтер Джиро. 22-летний колумбиец сумел выиграть четыре этапа, доказав, что он главный талант в мире велоспорта среди спринтеров.

Спринтерский зачет (фото кликабельно):

Молодежный зачет (фото кликабельно):

Командный зачет (фото кликабельно):

Виктор ЯРЕМУС