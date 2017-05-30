В Киеве прошел турнир по тхэквондо Кубок Посла Республики Корея

В Киеве состоялся открытый турнир «Кубок Посла Республики Корея в Украине», посвященный 25-й годовщине дипломатических отношений Республики Корея и Украины.

Участниками турнира стали более 320 спортсменов из девяти областей Украины, а также гости из Молдавии, которые боролись за Кубок!

Официальную часть открыли национальные хореографические ансамбли «Веселад» и «Торади». Почетными гостями мероприятия стали - посол Республики Корея – Ли Янг – Гу, представители Федерации Тхэквондо ВТФ г.Киева, президент компании Самсунг – Джей Сул Ю, 2-кратный олимпийский чемпион, вице президент НОК, член исполкома МОК – Борзов Валерий Филлипович и другие.