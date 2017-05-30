Склад жіночої збірної на матчі плей-офф відбору чемпіонату світу

З 29 травня по 2 червня на олімпійській базі в Конча-Заспі проходять збори жіночої збірної України. 3 та 4 червня команда Бориса Чижова в Мінську проведе два товариські матчі проти збірної Білорусі, а з 6 червня збірна тренуватиметься у Сумах, де 9 червня (початок о 19.00) проведе перший поєдинок проти Іспанії у плей-офф відбору на чемпіонат світу-2017. Матч-відповідь пройде 14 червня в Малазі.

На збори у Конча-Заспі викликані 20 гандболісток, зокрема гравець задньої лінії Ілона Гайкова з «Галичанки».

Борис Чижов, головний тренер збірної України з гандболу:

На мою думку, Гайкова може стати хорошим гравцем для збірної. Вона рухлива, непогано кидає, має гандбольну фігуру, володіє непоганою технікою, рухливо грає в захисті біжить в контратаку. Давно в збірній не грала Олена Уманець. Вона відома доброю грою в захисті. На зборах подивимось на Катерину Чумак. Нам потрібен стабільний гравець на правий край, а Тетяна - досвідчена гандболістка.

Воротарі:

Вікторія Тимошенкова («Роман», Румунія)

Юдіт Балог (ВАК, Угорщина)

Єлизавета Гілязетдінова («Галичанка»)

Ірина Яблонська-Бобаль («Карпати»)

Польові гравці:

Вікторія Борщенко («Ростов-Дон», Росія)

Ірина Глібко («Роман», Румунія)

Юлія Андрійчук («Адана Шакірпаша», Туреччина)

Ірина Компанієць («Карпати»)

Олена Уманець («Кішварда», Угорщина)

Ілона Гайкова («Галичанка»)

Лілія Горільська (МТК, Угорщина)

Ольга Передерій («Ювента», Словаччина)

Анна Редька («Гомель», Білорусь)

Леся Смолінг («Галичанка»)

Наталія Воловник («Галичанка»)

Дарина Кот («Кастамону»)

Катерина Чумак («Анкара Єнімахалле», Туреччина)

Юлія Снопова («Муратпаша», Туреччина)

Ольга Лаюк («Анкара Єнімахалле», Туреччина)

Наталія Стрюкова («Галичанка»)

Сергій ЦУКІЛО