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Российские лыжи не поедут до ноября

CAS отклонил апелляции шестерых российских лыжников

  • 30.05.2017 19:10
  • 345 просмотров
  • 2 комментария
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gazeta.ru
© gazeta.ru
Спортивный арбитражный суд Лозанны отклонил апелляции шестерых российских лыжников — Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой — на снятие запрета на допуск к соревнованиям. Таким образом, их временная дисквалификация до 31 октября 2017 года остается в силе.
 
Несмотря на такой вердикт, Международная федерация лыжного спорта (FIS) не стала запрещать отстраненным спортсменам тренироваться в составе национальной сборной.
 
«Дальнейшие шаги и решения будут приняты ФЛГР совместно с адвокатами в ближайшие дни. До этого момента давать комментарии не стоит. Единственное, что можно сказать сейчас: FIS официально разрешила временно отстраненным спортсменам тренироваться в составе сборных команд России», — заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
 
Российские спортсмены были временно отстранены от соревнований в декабре 2016 года. Причиной такого решения стали подозрения в нарушении россиянами антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
 
FIS, руководствуясь выводами второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, 23 декабря 2016 года объявила о временном отстранении Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Шаповаловой и Ивановой. Все лыжники подали апелляции в FIS, а затем в CAS. 21 февраля CAS их отклонил, из-за чего спортсмены пропустили чемпионат мира. После этого российские лыжники вновь обжаловали решение.

Источник — Газета.ru

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Комментарии
    уух
    уух, 30.05.2017 19:19
    0
    «Стою на асфальте я в лыжи обутый.
    Толь лыжи не едут, толь я – долбанутый»,
    День на дворе, в небо вышла луна,
    Криком кричит в уши мне тишина.
    -------------------------
    Кто я? Зачем я? И здесь почему?
    Думаю месяц, никак не пойму,
    Смотрюсь я в себя, а в глазах огоньки!
    Может мне лыжи, сменить на коньки?)))
    (c)
    Ссылка
    kung_vv
      kung_vv, 30.05.2017 19:26
    0
    уух, 30.05.2017 19:19
    «Стою на асфальте я в лыжи обутый.
    Толь лыжи не едут, толь я – долбанутый»,
    День на дворе, в небо вышла луна,
    Криком кричит в уши мне тишина.
    -------------------------
    Кто я? Зачем я? И здесь почему?
    Думаю месяц, никак не пойму,
    Смотрюсь я в себя, а в глазах огоньки!
    Может мне лыжи, сменить на коньки?)))
    (c)
    Уух, гляжу, ты в последнее время стихами всё чаще говоришь ))) Весна?
    Ссылка
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