Российские лыжи не поедут до ноября

Спортивный арбитражный суд Лозанны отклонил апелляции шестерых российских лыжников — Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой — на снятие запрета на допуск к соревнованиям. Таким образом, их временная дисквалификация до 31 октября 2017 года остается в силе.

Несмотря на такой вердикт, Международная федерация лыжного спорта (FIS) не стала запрещать отстраненным спортсменам тренироваться в составе национальной сборной.

«Дальнейшие шаги и решения будут приняты ФЛГР совместно с адвокатами в ближайшие дни. До этого момента давать комментарии не стоит. Единственное, что можно сказать сейчас: FIS официально разрешила временно отстраненным спортсменам тренироваться в составе сборных команд России», — заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Российские спортсмены были временно отстранены от соревнований в декабре 2016 года. Причиной такого решения стали подозрения в нарушении россиянами антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

FIS, руководствуясь выводами второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, 23 декабря 2016 года объявила о временном отстранении Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Шаповаловой и Ивановой. Все лыжники подали апелляции в FIS, а затем в CAS. 21 февраля CAS их отклонил, из-за чего спортсмены пропустили чемпионат мира. После этого российские лыжники вновь обжаловали решение.