Российские лыжи не поедут до ноября

Спортивный арбитражный суд Лозанны отклонил апелляции шестерых российских лыжников — Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой — на снятие запрета на допуск к соревнованиям. Таким образом, их временная дисквалификация до 31 октября 2017 года остается в силе.
Несмотря на такой вердикт, Международная федерация лыжного спорта (FIS) не стала запрещать отстраненным спортсменам тренироваться в составе национальной сборной.
«Дальнейшие шаги и решения будут приняты ФЛГР совместно с адвокатами в ближайшие дни. До этого момента давать комментарии не стоит. Единственное, что можно сказать сейчас: FIS официально разрешила временно отстраненным спортсменам тренироваться в составе сборных команд России», — заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Российские спортсмены были временно отстранены от соревнований в декабре 2016 года. Причиной такого решения стали подозрения в нарушении россиянами антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
FIS, руководствуясь выводами второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, 23 декабря 2016 года объявила о временном отстранении Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Шаповаловой и Ивановой. Все лыжники подали апелляции в FIS, а затем в CAS. 21 февраля CAS их отклонил, из-за чего спортсмены пропустили чемпионат мира. После этого российские лыжники вновь обжаловали решение.
Источник — Газета.ru
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Толь лыжи не едут, толь я – долбанутый»,
День на дворе, в небо вышла луна,
Криком кричит в уши мне тишина.
-------------------------
Кто я? Зачем я? И здесь почему?
Думаю месяц, никак не пойму,
Смотрюсь я в себя, а в глазах огоньки!
Может мне лыжи, сменить на коньки?)))
(c)
Толь лыжи не едут, толь я – долбанутый»,
День на дворе, в небо вышла луна,
Криком кричит в уши мне тишина.
-------------------------
Кто я? Зачем я? И здесь почему?
Думаю месяц, никак не пойму,
Смотрюсь я в себя, а в глазах огоньки!
Может мне лыжи, сменить на коньки?)))
(c)
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