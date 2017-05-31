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Яна БЕЛОМОИНА: «Хочу побороться за медаль на Олимпиаде в Токио»

Украинская велогонщица – о победе на этапе Кубка мира в Германии

  • 31.05.2017 12:09
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Schwarzw&#228;lder Bote. Яна Беломоина
© Schwarzw&#228;lder Bote. Яна Беломоина

24-летняя велогонщица добыла победу в дисциплине маунтинбайк кросс кантри.

«Мои эмоции - не передать словами. Слезы от счастья невозможно было сдержать. Пересекая финиш первой, я не могла поверить, что я это сделала. Я - победительница Кубка мира. Для меня это дорогого значит. Я заранее поняла, что гонка будет длинней чем обычно, и жара может повлиять на самочувствие. Поэтому нужно было прислушиваться к организму в течение всей гонки.

Первые круги дались мне не легко, поэтому я знала, что гнаться со старта за лидерами - будет ошибкой. С каждым кругом я раскатывалась и приходила в себя, перемещаясь все ближе и ближе. Я видела, что впереди топ-5, еще через круг я поняла, что реально я уже в тройке, и к лидеру можно добраться, ведь она уже совсем рядом. Я поверила, поверила в себя, в свои силы и боролась до конца. Последний круг был решающим, где я с третьего места залетела на первое.

Теперь у меня майка лидера, это значит, что мне нужно ее защищать. Впереди - четыре этапа. И, конечно, мечтаю о медалях на чемпионате Европы и мира. На сегодня моя главная спортивна мечта - стать чемпионкой мира, ведь у меня уже есть четыре медали с чемпионата мира, но ни одной золотой. И, конечно, я хочу побороться на за награды Олимпийских игр-2020 в Токио», - сказала Беломоина. 

Источник — Xsport

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