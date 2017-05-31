Коу Лей сыграет на чемпионате мира

Пятеро украинских теннисистов отправились в немецкий Дюссельдорф, где выступят в личном чемпионате мира по настольному теннису. С особым интересом в Украине будут следить за выступлением первой ракетки страны Коу Лея, который, напомним, в апрельском рейтинге поднимался на рекордное для представителя Украины 20-е место в мировом рейтинге ITTF. В майском рейтинге он опустился на четыре места и расположился на 24-й позиции.
Коу Лей будет единственным игроком в мужском одиночном разряде, а вот женская сборная выступит в Германии в полном составе: Татьяна Биленко, Анна Гапонова, Соломия Братейко, Ирина Моцык.
Помимо одиночного разряда, на ЧМ в Дюссельдорфе будут разыграны медали и в парных разрядах, а также в миксте. Биленко сыграет в очень интересном дуэте с другой известной «защитницей» Викторией Павлович из Беларуси, а Коу Лею пару составит казах Кирилл Герасименко.
Напомним, что на предыдущем чемпионате мира по настольному теннису, который проходил в Китае в 2015 году, Коу Лей и Биленко сумели дойти до 1/8 финала.
Источник — Xsport
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