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Наталья Лупу дисквалифицирована на восемь лет

В организме украинской спортсменки второй раз обнаружили следы запрещенных препаратов

  • 31.05.2017 17:12
  • 897 просмотров
  • 6 комментария
Метки
segodnya.ua. Пух Джетер
© segodnya.ua. Пух Джетер

Украинская легкоатлетка Наталья Лупу дисквалифицирована Международной ассоциацией легкоатлетических ассоциаций (IAAF) на восемь лет за использование допинга.

Впервые 29-летняя Лупу попалась на употреблении допинга в марте прошлого года, но была оправдана, так как содержание запрещенного вещества в организме спортсменки не превышал одного микрограмма.

Теперь IAAF сообщает, что Лупу повторно попалась на употреблении допинга и будет дисквалифицирована на восемь лет (до 26 декабря 2024 года).

Наталья Лупу – победительница чемпионата Европы 2013 года в Гетеборге, обладательница серебра зимнего чемпионата мира 2012 года, бронзовый призер чемпионата Европы в Праге-2015, а также чемпионка Всемирных военных игр-2015.

Источник — IAAF

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Комментарии
    Вольтрон
    online
      Вольтрон, 31.05.2017 17:16
    0
    Все хотят наркотив! спорсмены это не исключение!
    Ссылка
    Сергей Бук
      Сергей Бук, 31.05.2017 17:20
    -1
    Вольтрон, 31.05.2017 17:16
    Все хотят наркотив! спорсмены это не исключение!
    Ты черт за себя базарь. Наркет ибаный!
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    altiburg
      altiburg, 31.05.2017 17:31
    +2
    Да уж. Как в анекдоте. Лупа получил за Пупу, а Пупа - ...
    Ссылка
    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 31.05.2017 17:39
    -1
    altiburg, 31.05.2017 17:31
    Да уж. Как в анекдоте. Лупа получил за Пупу, а Пупа - ...
    тутка и мот?
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    Lviv_NY
    online
    Lviv_NY, 31.05.2017 18:00
    0
    це Пуйло винен 100%
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    space1961
    online
      space1961, 31.05.2017 18:05
    0
    Lviv_NY, 31.05.2017 18:00
    це Пуйло винен 100%
    та нет!это тепил west0222 виноват!)))
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