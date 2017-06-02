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20 самых красивых спортсменок мира

Они преуспевают не только в спорте, но и в своей красоте

  • 02.06.2017 10:26
  • 1118 просмотров
  • 7 комментария
Метки
20 самых красивых спортсменок мира
Они делают спорт не только интересным, но и красивым.
 

1. Дарья Белодед (Украина), дзюдо

Чемпионка Европы по дзюдо.




2. Уинифер Фернандес (Доминикана), волейбол

Следить за чемпионатом Азербайджана по волейболу следует хотя бы из-за того, что именно там играет 22-летняя Уинифер Фернандес. По некоторым версиям именно она сейчас самая сексуальная спортсменка мира. Сама доминиканка не тушуется от повышенного внимания, а наоборот регулярно радует подписчиков в Инстаграм горячими фотографиями себя любимой/


3. Анастасия Эшли (США), серфинг

На протяжении последних 10 лет она одна из красавиц в мире серфинга. Эта американка может покорить любую волну.

 

One of my favorite shoots of all time @si_swimsuit

Публикация от Anastasia Ashley (@anastasiaashley) Мар 16 2017 в 9:16 PDT


4. Лерин Франко (Парагвай), легкая атлетика

На ее счету не только серебро и бронза чемпионата Южной Америке в метании копья – парагвайка достойно представляла свою страну и на подиумах. Так в 2006-м она стала второй на конкурсе "Мисс Бикини Вселенной".

 

Sonreír es lo segundo mejor que podes hacer con los labios🤣🤣😅❤❤ #tbt #love #miami2015 #rodriyleryn

Публикация от LerynFranco (@lerynfranco1) Мар 23 2017 в 2:47 PDT


5. Мишель Дженнеке (Австралия), легкая атлетика

Еще одна яркая представительница Королевы спорта. Мишель живет и тренируется в Австралии, бегает барьеры. Хотя некоторые советуют ей бросать это дело и переходить в модели.


6. Юлия Ефимова (Россия), плавание

"Золотая рыбка" из России – одно из главных украшений мировых плавательных турниров. Это касается и показываемых секунд, и внешности.

 

Good night 😘👅

Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93) Фев 16 2017 в 6:46 PST


7. Антония Сандрич (Хорватия), баскетбол

Хорватская красавица Антония Сандрич была признана самой эффектной девушкой Олимпийских игр в Лондоне. Надо сказать – не случайно. Правда, в 2015-м она подрастеряла поклонников, выйдя замуж.


8. Беатрис и Бьянка Ферес (Бразилия), синхронное плавание

На домашних Олимпийских игр сестрички на пьедестал и не рассчитывали. Однако приз зрительских симпатий забрали с большим преимуществом.

 

Não sabemos quem somos. E não sabemos o que nos instiga, e isso nos faz querer desvendar todos os mistérios ocultos em nós.

Публикация от Bia & Branca Feres 👯 Twins (@biaebrancaferes) Апр 14 2017 в 7:46 PDT


9. Наталья Гончарова (Россия), волейбол

Россиянка с украинскими корнями не из тех, кто любит откровенные фотосъемки. В ее Инстаграме в основном исключительно спортивные карточки. Вот только на ее популярность среди болельщиков это никак не влияет.

 

Жду мою красотку @nazarchik09 в гости

Публикация от Nataliya Goncharova (@natusi4ka8) Ноя 13 2016 в 4:03 PST


10. Ана Иванович (Сербия), теннис

В теннисе много красивых девушек. Но сербка выделяется даже среди них.

 

Starting my Friday strong! #FitnessFriday #Fitness #StrongIsBeautiful

Публикация от Ana Ivanovic (@anaivanovic) Янв 13 2017 в 3:24 PST


11. Доротея Вирер (Италия), биатлон

За знойную красотка из Италии болеют во всех странах Европы. А в России и вовсе обожают. Секрет в очаровательной улыбке и позитиве, которого Доротея не теряет никогда.

 

❄️ it's snowy ❄️

Публикация от DORO (@dorothea_wierer) Янв 31 2017 в 7:42 PST

 

🇮🇹 #vivalafamiglia @oslo2016

Публикация от DORO (@dorothea_wierer) Мар 7 2016 в 12:09 PST


12. Елена Ильиных (Россия), фигурное катание

После того, как свою карьеру закончила финка Кира Корпи, у россиянки почти не осталось конкурентов в плане женственности на льду. Да и вне его тоже.

 

Пятницаааа🔥 ура🎉 Friday feels so goood 🙈

Публикация от Elena Ilinykh (@blackswanei) Авг 26 2016 в 11:59 PDT


13. Лорен Сессельман (Канада), футбол

Тот факт, что Канада на что-то претендовала в футболе – сам по себе удивителен. Однако женская сборная "кленовых листьев" добралась до полуфинала Олимпиады в Рио. Больше остальных в составе команды запомнилась, конечно, Лорен Сессельман.


14. Анджела Райпиен (США), американский футбол

Трудно поверить, но эта хрупкая американка – квотербек и одна из главных звезд своей национальной лиги. Признается, что совсем не боится поломать ногти и испортить прическу.

 

🖤 #XXXVII

Публикация от Angela Rypien (@angela_rypien) Янв 10 2017 в 4:35 PST


15. Алана Бланшар (США), серфинг

Она родилась на Гавайях и, разумеется, с самого детства училась покорять волны. В совершенстве овладев этим искусством, Алана параллельно снялась в нескольких фильмах и поучаствовала в бикини-конкурсах. Успех находил ее везде.

 

⚓️

Публикация от Alana Blanchard (@alanarblanchard) Апр 2 2017 в 10:48 PDT

 

The goal is keeping your hair dry long as possible. 📷 @magsymooo

Публикация от Alana Blanchard (@alanarblanchard) Мар 16 2017 в 5:31 PDT


16. Яна Егорян (Россия), фехтование

Двукратная олимпийская чемпионка и лучшая спортсменка прошлого года по версии "СЭ" – девушка эффектная во всех смыслах.


17. Жаклин Карвалью (Бразилия), волейбол

Ей уже 33, но она как Бенджамин Баттон и Златан Ибрагимович с каждым годом только хорошеет. Настолько, что поклонники ее таланта создали сайт, на котором обсуждают все происходящее со своим идолом.

 

Uma ótima semana a todos!!! #estouchegandoBH #vamosquevamos #semanaimportante make: André @mariajoaosalaoebarbearia

Публикация от Jaque Carvalho (@jaque1212) Мар 27 2017 в 2:47 PDT


18. Пернилла Блуме (Дания), плавание

Олимпийская чемпионка Рио в кролевом спринте после своего триумфа стала одной из самых популярных спортсменок Дании. И дело не только в золотой медали.


19. Каролина Костнер (Италия), фигурное катание

Итальянская прима отбыла допинговую дисквалификацию за то, что не сдала своего молодого человека Алекса Шварцера – легкоатлета, который баловался запрещенными препаратами. В итоге пара рассталась, а Каролина сумела вернуться на лед – и снова выступает здорово.

 

Happy ending and happy new beginning in Helsinki!!! #Helsinki2017 #worldFigure #life #passion #support #love #CaroOnIce

Публикация от Carolina Kostner (@mskostner) Апр 1 2017 в 3:12 PDT


20. Линдси Вонн (США), горные лыжи

 

 

@outsidemagazine #forceofnature

Публикация от Lindsey Vonn (@lindseyvonn) Апр 6 2017 в 1:42 PDT

Олимпийская чемпионка и одна из самых успешных горнолыжниц в истории – за ее плечами 77 побед на этапах Кубка мира. Кроме того, в недавнем прошлом сексапильная американка встречалась с гольфистом Тайгером Вудсом – самым богатым спортсменом на планете. Однако, этот роман оказался недолгим.

 

Источник — Спорт-Экспресс в России

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Комментарии
    Oleg.Groningen
    Oleg.Groningen, 02.06.2017 10:40
    +7
    Sport.ua !Ще не нализались?? Чому не всі 20 з росії??
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    Вольтрон
    online
      Вольтрон, 02.06.2017 10:41
    +6
    Да!! Спорт юа снова заряжает))) У нас что на Украине одни крокодилы?? Русских шкур налепили А нашых красоток нет!!! Взять даже нашу Волейболистку Анну Степанюк! Чем она не красивее этих крокодило?
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    Vadim Kuzmenko
    online
      Vadim Kuzmenko, 02.06.2017 10:49
    +2
    Когда увидел источник сразу все стало понятно! Но все же где наши красавицы Свитолина,Харлан, Шемякина,Левченко и тд. и тп. Спорт юа за сколько вы так легко продаетесь? И зачем вообще опубликовывать статьи такого провокационного источника?
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    densles
    online
      densles, 02.06.2017 10:49
    +1
    Они как ФФУ кто больше заплотил тот и в списке))))
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    EGOS
    online
      EGOS, 02.06.2017 10:50
    0
    да они сдерли всю статью из спорт-экспресса..
    Ссылка
    kievrus1969
    online
      kievrus1969, 02.06.2017 10:55
    -2
    Vadim Kuzmenko, 02.06.2017 10:49
    Когда увидел источник сразу все стало понятно! Но все же где наши красавицы Свитолина,Харлан, Шемякина,Левченко и тд. и тп. Спорт юа за сколько вы так легко продаетесь? И зачем вообще опубликовывать статьи такого провокационного источника?
    Дятел!!! С каких пор СЭ "провокационный" источник???
    Ссылка
    Vadim Kuzmenko
    online
      Vadim Kuzmenko, 02.06.2017 10:58
    0
    kievrus1969, 02.06.2017 10:55
    Vadim Kuzmenko, 02.06.2017 10:49
    Когда увидел источник сразу все стало понятно! Но все же где наши красавицы Свитолина,Харлан, Шемякина,Левченко и тд. и тп. Спорт юа за сколько вы так легко продаетесь? И зачем вообще опубликовывать статьи такого провокационного источника?

    Дятел!!! С каких пор СЭ "провокационный" источник???
    Ты еще начни смотреть нтв , первый канал да и вообще можешь переехать жить в то место откуда источник!
    Ссылка
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