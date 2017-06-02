20 самых красивых спортсменок мира

1. Дарья Белодед (Украина), дзюдо
Чемпионка Европы по дзюдо.
2. Уинифер Фернандес (Доминикана), волейбол
Следить за чемпионатом Азербайджана по волейболу следует хотя бы из-за того, что именно там играет 22-летняя Уинифер Фернандес. По некоторым версиям именно она сейчас самая сексуальная спортсменка мира. Сама доминиканка не тушуется от повышенного внимания, а наоборот регулярно радует подписчиков в Инстаграм горячими фотографиями себя любимой/
3. Анастасия Эшли (США), серфинг
На протяжении последних 10 лет она одна из красавиц в мире серфинга. Эта американка может покорить любую волну.
4. Лерин Франко (Парагвай), легкая атлетика
На ее счету не только серебро и бронза чемпионата Южной Америке в метании копья – парагвайка достойно представляла свою страну и на подиумах. Так в 2006-м она стала второй на конкурсе "Мисс Бикини Вселенной".
5. Мишель Дженнеке (Австралия), легкая атлетика
Еще одна яркая представительница Королевы спорта. Мишель живет и тренируется в Австралии, бегает барьеры. Хотя некоторые советуют ей бросать это дело и переходить в модели.
6. Юлия Ефимова (Россия), плавание
"Золотая рыбка" из России – одно из главных украшений мировых плавательных турниров. Это касается и показываемых секунд, и внешности.
7. Антония Сандрич (Хорватия), баскетбол
Хорватская красавица Антония Сандрич была признана самой эффектной девушкой Олимпийских игр в Лондоне. Надо сказать – не случайно. Правда, в 2015-м она подрастеряла поклонников, выйдя замуж.
8. Беатрис и Бьянка Ферес (Бразилия), синхронное плавание
На домашних Олимпийских игр сестрички на пьедестал и не рассчитывали. Однако приз зрительских симпатий забрали с большим преимуществом.
9. Наталья Гончарова (Россия), волейбол
Россиянка с украинскими корнями не из тех, кто любит откровенные фотосъемки. В ее Инстаграме в основном исключительно спортивные карточки. Вот только на ее популярность среди болельщиков это никак не влияет.
10. Ана Иванович (Сербия), теннис
В теннисе много красивых девушек. Но сербка выделяется даже среди них.
11. Доротея Вирер (Италия), биатлон
За знойную красотка из Италии болеют во всех странах Европы. А в России и вовсе обожают. Секрет в очаровательной улыбке и позитиве, которого Доротея не теряет никогда.
12. Елена Ильиных (Россия), фигурное катание
После того, как свою карьеру закончила финка Кира Корпи, у россиянки почти не осталось конкурентов в плане женственности на льду. Да и вне его тоже.
13. Лорен Сессельман (Канада), футбол
Тот факт, что Канада на что-то претендовала в футболе – сам по себе удивителен. Однако женская сборная "кленовых листьев" добралась до полуфинала Олимпиады в Рио. Больше остальных в составе команды запомнилась, конечно, Лорен Сессельман.
Still one of my all time favorite shots...Although it's hard to be graceful while doing tricks (those arms though😂) this is me in my element, flying thru the air with the sun shining and a ball at my feet. Soccer, you have & continue to bring me so much joy...I am thankful everyday I get to do what I LOVE!! Excited to announce I'll be moving to LA for a bit for work (more on this later😝) but also to join @sc_blue_heat_fc for their upcoming season!! So ecstatic to help continue to grow the women's game but also tackle some people😂😂⚽⚽ 📸Shot by the best: @ronyshram for @onexwonder #loveyourself #strongwomen #soccer #dowhatmakesyouhappy
14. Анджела Райпиен (США), американский футбол
Трудно поверить, но эта хрупкая американка – квотербек и одна из главных звезд своей национальной лиги. Признается, что совсем не боится поломать ногти и испортить прическу.
15. Алана Бланшар (США), серфинг
Она родилась на Гавайях и, разумеется, с самого детства училась покорять волны. В совершенстве овладев этим искусством, Алана параллельно снялась в нескольких фильмах и поучаствовала в бикини-конкурсах. Успех находил ее везде.
16. Яна Егорян (Россия), фехтование
Двукратная олимпийская чемпионка и лучшая спортсменка прошлого года по версии "СЭ" – девушка эффектная во всех смыслах.
17. Жаклин Карвалью (Бразилия), волейбол
Ей уже 33, но она как Бенджамин Баттон и Златан Ибрагимович с каждым годом только хорошеет. Настолько, что поклонники ее таланта создали сайт, на котором обсуждают все происходящее со своим идолом.
18. Пернилла Блуме (Дания), плавание
Олимпийская чемпионка Рио в кролевом спринте после своего триумфа стала одной из самых популярных спортсменок Дании. И дело не только в золотой медали.
19. Каролина Костнер (Италия), фигурное катание
Итальянская прима отбыла допинговую дисквалификацию за то, что не сдала своего молодого человека Алекса Шварцера – легкоатлета, который баловался запрещенными препаратами. В итоге пара рассталась, а Каролина сумела вернуться на лед – и снова выступает здорово.
20. Линдси Вонн (США), горные лыжи
Олимпийская чемпионка и одна из самых успешных горнолыжниц в истории – за ее плечами 77 побед на этапах Кубка мира. Кроме того, в недавнем прошлом сексапильная американка встречалась с гольфистом Тайгером Вудсом – самым богатым спортсменом на планете. Однако, этот роман оказался недолгим.
Источник — Спорт-Экспресс в России
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Когда увидел источник сразу все стало понятно! Но все же где наши красавицы Свитолина,Харлан, Шемякина,Левченко и тд. и тп. Спорт юа за сколько вы так легко продаетесь? И зачем вообще опубликовывать статьи такого провокационного источника?
Дятел!!! С каких пор СЭ "провокационный" источник???
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