20 самых красивых спортсменок мира

Они делают спорт не только интересным, но и красивым.



1. Дарья Белодед (Украина), дзюдо

Чемпионка Европы по дзюдо.









2. Уинифер Фернандес (Доминикана), волейбол

Следить за чемпионатом Азербайджана по волейболу следует хотя бы из-за того, что именно там играет 22-летняя Уинифер Фернандес. По некоторым версиям именно она сейчас самая сексуальная спортсменка мира. Сама доминиканка не тушуется от повышенного внимания, а наоборот регулярно радует подписчиков в Инстаграм горячими фотографиями себя любимой/

Публикация от Winifer Fernández (@winiferfernandez2) Июл 20 2016 в 7:24 PDT

Публикация от Winifer Fernández (@winiferfernandez2) Июл 29 2016 в 12:53 PDT



3. Анастасия Эшли (США), серфинг

На протяжении последних 10 лет она одна из красавиц в мире серфинга. Эта американка может покорить любую волну.

One of my favorite shoots of all time @si_swimsuit Публикация от Anastasia Ashley (@anastasiaashley) Мар 16 2017 в 9:16 PDT



4. Лерин Франко (Парагвай), легкая атлетика

На ее счету не только серебро и бронза чемпионата Южной Америке в метании копья – парагвайка достойно представляла свою страну и на подиумах. Так в 2006-м она стала второй на конкурсе "Мисс Бикини Вселенной".

Sonreír es lo segundo mejor que podes hacer con los labios🤣🤣😅❤❤ #tbt #love #miami2015 #rodriyleryn Публикация от LerynFranco (@lerynfranco1) Мар 23 2017 в 2:47 PDT



5. Мишель Дженнеке (Австралия), легкая атлетика

Еще одна яркая представительница Королевы спорта. Мишель живет и тренируется в Австралии, бегает барьеры. Хотя некоторые советуют ей бросать это дело и переходить в модели.

Only 4 more days until #nitroathletics kicks off in Melbourne! Come join the event at lakeside stadium or tune into @channel7 to watch me and the rest of team Australia against the world 😄🇦🇺 @nitro_aths Публикация от Michelle Jenneke (@mjenneke93) Янв 30 2017 в 8:00 PST



6. Юлия Ефимова (Россия), плавание

"Золотая рыбка" из России – одно из главных украшений мировых плавательных турниров. Это касается и показываемых секунд, и внешности.

Good night 😘👅 Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93) Фев 16 2017 в 6:46 PST



7. Антония Сандрич (Хорватия), баскетбол

Хорватская красавица Антония Сандрич была признана самой эффектной девушкой Олимпийских игр в Лондоне. Надо сказать – не случайно. Правда, в 2015-м она подрастеряла поклонников, выйдя замуж.



8. Беатрис и Бьянка Ферес (Бразилия), синхронное плавание

На домашних Олимпийских игр сестрички на пьедестал и не рассчитывали. Однако приз зрительских симпатий забрали с большим преимуществом.

Não sabemos quem somos. E não sabemos o que nos instiga, e isso nos faz querer desvendar todos os mistérios ocultos em nós. Публикация от Bia & Branca Feres 👯 Twins (@biaebrancaferes) Апр 14 2017 в 7:46 PDT



9. Наталья Гончарова (Россия), волейбол

Россиянка с украинскими корнями не из тех, кто любит откровенные фотосъемки. В ее Инстаграме в основном исключительно спортивные карточки. Вот только на ее популярность среди болельщиков это никак не влияет.

Жду мою красотку @nazarchik09 в гости Публикация от Nataliya Goncharova (@natusi4ka8) Ноя 13 2016 в 4:03 PST



10. Ана Иванович (Сербия), теннис

В теннисе много красивых девушек. Но сербка выделяется даже среди них.

Starting my Friday strong! #FitnessFriday #Fitness #StrongIsBeautiful Публикация от Ana Ivanovic (@anaivanovic) Янв 13 2017 в 3:24 PST



11. Доротея Вирер (Италия), биатлон

За знойную красотка из Италии болеют во всех странах Европы. А в России и вовсе обожают. Секрет в очаровательной улыбке и позитиве, которого Доротея не теряет никогда.

❄️ it's snowy ❄️ Публикация от DORO (@dorothea_wierer) Янв 31 2017 в 7:42 PST

🇮🇹 #vivalafamiglia @oslo2016 Публикация от DORO (@dorothea_wierer) Мар 7 2016 в 12:09 PST



12. Елена Ильиных (Россия), фигурное катание

После того, как свою карьеру закончила финка Кира Корпи, у россиянки почти не осталось конкурентов в плане женственности на льду. Да и вне его тоже.

Пятницаааа🔥 ура🎉 Friday feels so goood 🙈 Публикация от Elena Ilinykh (@blackswanei) Авг 26 2016 в 11:59 PDT



13. Лорен Сессельман (Канада), футбол

Тот факт, что Канада на что-то претендовала в футболе – сам по себе удивителен. Однако женская сборная "кленовых листьев" добралась до полуфинала Олимпиады в Рио. Больше остальных в составе команды запомнилась, конечно, Лорен Сессельман.



14. Анджела Райпиен (США), американский футбол

Трудно поверить, но эта хрупкая американка – квотербек и одна из главных звезд своей национальной лиги. Признается, что совсем не боится поломать ногти и испортить прическу.

🖤 #XXXVII Публикация от Angela Rypien (@angela_rypien) Янв 10 2017 в 4:35 PST



15. Алана Бланшар (США), серфинг

Она родилась на Гавайях и, разумеется, с самого детства училась покорять волны. В совершенстве овладев этим искусством, Алана параллельно снялась в нескольких фильмах и поучаствовала в бикини-конкурсах. Успех находил ее везде.

⚓️ Публикация от Alana Blanchard (@alanarblanchard) Апр 2 2017 в 10:48 PDT

The goal is keeping your hair dry long as possible. 📷 @magsymooo Публикация от Alana Blanchard (@alanarblanchard) Мар 16 2017 в 5:31 PDT



16. Яна Егорян (Россия), фехтование

Двукратная олимпийская чемпионка и лучшая спортсменка прошлого года по версии "СЭ" – девушка эффектная во всех смыслах.

✌️✌️️✌️️✌️️✌️️всем большое спасибо за поздравления ))) 😘😘😘#Янаегорян Публикация от Eгорян Яна (@egorianiana) Дек 20 2016 в 4:58 PST



17. Жаклин Карвалью (Бразилия), волейбол

Ей уже 33, но она как Бенджамин Баттон и Златан Ибрагимович с каждым годом только хорошеет. Настолько, что поклонники ее таланта создали сайт, на котором обсуждают все происходящее со своим идолом.

Uma ótima semana a todos!!! #estouchegandoBH #vamosquevamos #semanaimportante make: André @mariajoaosalaoebarbearia Публикация от Jaque Carvalho (@jaque1212) Мар 27 2017 в 2:47 PDT



18. Пернилла Блуме (Дания), плавание

Олимпийская чемпионка Рио в кролевом спринте после своего триумфа стала одной из самых популярных спортсменок Дании. И дело не только в золотой медали.

Did a really fun, hard and challenging shoot yesterday 💦😃 Thanks to everyone who helped make this day an incredible and unforgettable day 🙏🏼 #shouldhavestretched 😂 Публикация от Pernille Blume 🌸 (@pernilleblume) Окт 26 2016 в 1:14 PDT



19. Каролина Костнер (Италия), фигурное катание

Итальянская прима отбыла допинговую дисквалификацию за то, что не сдала своего молодого человека Алекса Шварцера – легкоатлета, который баловался запрещенными препаратами. В итоге пара рассталась, а Каролина сумела вернуться на лед – и снова выступает здорово.

Happy ending and happy new beginning in Helsinki!!! #Helsinki2017 #worldFigure #life #passion #support #love #CaroOnIce Публикация от Carolina Kostner (@mskostner) Апр 1 2017 в 3:12 PDT



20. Линдси Вонн (США), горные лыжи