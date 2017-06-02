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Синхронное плавание переименуют в артистическое

Конгресс FINA обсудит переименование в июле

  • 02.06.2017 20:50
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Fishki
© Fishki
Вопрос с переименованием синхронного плавания в артистическое будет обсуждаться конгрессом Международной федерации плавания, заявил член бюро FINA Владимир Сальников.
 
Конгресс состоится в Будапеште в рамках июльского чемпионата мира по водным видам спорта.
 
«Конгресс обсудит вопрос по переименованию синхронного плавания в артистическое (artistiс). Этот вопрос будет на повестке дня», - заявил Сальников.
 
В данный момент в синхронном плавании на Олимпийских играх разыгрывается два комплекта медалей.

Источник — Р-Спорт

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