Сергій Бубка поздоровляє з Олімпійським днем

Дорогі друзі!
Від імені Олімпійської родини України щиро вітаю з яскравим святом спорту, здоров’я, гармонії та краси!
Приємно, що з кожним роком прихильників унікальної та універсальної філософії олімпізму стає дедалі більше.
Олімпійський день – це справжнє родинне свято, яке, крокуючи різними містами України, об’єднує всю країну навколо вічних життєвих цінностей – миру, добра, єдності, взаєморозуміння та сприяє вихованню сильної нації, нових чемпіонів.
Сьогодні у кожного з вас є чудова нагода відчути себе справжнім олімпійцем і стати частиною великої Олімпійської родини.
Бажаю вам гарного настрою і позитивних емоцій, спортивних успіхів і підкорення нових життєвих висот!
З повагою
Президент
Національного олімпійського комітету України,
Олімпійський чемпіон,
Герой України
Сергій БУБКА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.