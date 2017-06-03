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Сергій Бубка поздоровляє з Олімпійським днем

Сьогодні в Києві триває Олімпійський день

  • 03.06.2017 10:40
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facebook.com/olympicua, Сергей Бубка
© facebook.com/olympicua, Сергей Бубка

Дорогі друзі!

Від імені Олімпійської родини України щиро вітаю з яскравим святом спорту, здоров’я, гармонії та краси!

Приємно, що з кожним роком прихильників унікальної та універсальної філософії олімпізму стає дедалі більше.

Олімпійський день – це справжнє родинне свято, яке, крокуючи різними містами України, об’єднує всю країну навколо вічних життєвих цінностей – миру, добра, єдності, взаєморозуміння та сприяє вихованню сильної нації, нових чемпіонів.

Сьогодні у кожного з вас є чудова нагода відчути себе справжнім олімпійцем і стати частиною великої Олімпійської родини.

Бажаю вам гарного настрою і позитивних емоцій, спортивних успіхів і підкорення нових життєвих висот!

З повагою

Президент
Національного олімпійського комітету України,
Олімпійський чемпіон,
Герой України

Сергій БУБКА

 

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