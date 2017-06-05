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Юрій ЧЕБАН: «Головна ціль нашої роботи – Олімпійські ігри-2020»

Головний тренер збірної України з веслування на байдарках і каное – про плани на сезон

  • 05.06.2017 10:27
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Головний тренер збірної України Юрій Чебан (на фото з Олегом Кухариком, Данилом Кузьміним, Кирилом Черноморовим та Ігорем Труновим - переможцями в «К4-500» на етапі Кубку світу в Португалії) прокоментував виступ збірної України на етапах Кубку світу в Монтемор-у-Велью та Сегеді, а також розповів про плани на цей сезон. Нагадаємо, що українські веслувальники на цих змаганнях завоювали 18 медалей, з яких шість золоті. Керманич збірної, будучи спортсменом, не надавав великого значення успіхам на міжнародних стартах, окрім Олімпійських ігор та чемпіонату світу. Нічого не змінилося в оцінці і зараз.

- Так, я дуже радий успіхам українських веслувальників, а також тим часовим показникам на окремих дистанціях, - зазначив Юрій Чебан. - Це добрий початок сезону. Спортсмени показали, що добре попрацювали в період зимової підготовки. Але головний старт року – це чемпіонат світу, і тільки за підсумками цих змагань можна дати реальну оцінку результатам та проведеній роботі. Головна ціль нашої роботи – Олімпійські ігри-2020.

- Чемпіонат Європи?
- Це етап підготовки до чемпіонату світу, контроль готовності спортсменів на шляху до головного старту.

- Наближається молодіжний чемпіонат України (10-12 червня в Дніпрі), де виступатимуть і провідні спортсмени збірної України, зокрема Павло Алтухов та Олег Кухарик. Звісно, вони відберуться на чемпіонат світу та Європи серед молоді. Вони виступатимуть на «дорослій» Європи?
- Так, планується, що вони стартуватимуть на всіх великих змаганнях. Сподіваюсь, сил хлопцям вистачить. Але кожен випадок розглядатимемо окремо. Як і питання участі Олега Кухарика в «байдарці-четвірці, 500м» на чемпіонаті світу. Так, наш екіпаж показав конкурентоспроможність на міжнародній арені, але далекосяжні висновки робити зарано, попереду ще чимало роботи.

Источник — Федерация каноэ Украины

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