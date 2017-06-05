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Українські дзюдоїсти виграли 6 медалей на турнірі в Бухаресті

Весь п’єдестал пошани в важкій ваговій категорії залишився за українками

  • 05.06.2017 14:37
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Федерация дзюдо Украины
© Федерация дзюдо Украины

Неймовірного результату досягли українські дзюдоїстки у важкій ваговій категорії на Континентальному Кубку у Бухаресті: всі три спортсменки, що виступали сьогодні у цій вазі, - Галина Тарасова, Василина Кириченко та Анастасія Сапсай зайняли місця на п'єдесталі пошані.

Бронзовими призерами також стали Антон Савицький (100 кг) та Андрій Колесник (+100 кг).

З двома золотими нагородами, одною срібною та трьома бронзовими медалями збірна України посіла друге місце у командому заліку, пропустивши вперед французів.

Источник — Facebook.com

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