Українські дзюдоїсти виграли 6 медалей на турнірі в Бухаресті

Неймовірного результату досягли українські дзюдоїстки у важкій ваговій категорії на Континентальному Кубку у Бухаресті: всі три спортсменки, що виступали сьогодні у цій вазі, - Галина Тарасова, Василина Кириченко та Анастасія Сапсай зайняли місця на п'єдесталі пошані.
Бронзовими призерами також стали Антон Савицький (100 кг) та Андрій Колесник (+100 кг).
З двома золотими нагородами, одною срібною та трьома бронзовими медалями збірна України посіла друге місце у командому заліку, пропустивши вперед французів.
Источник — Facebook.com
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