В финале Лиги чемпионов, прошедшем в немецком Кельне, македонский «Вардар» обыграл французский ПСЖ со счетом 24:23 (11:12).Победный мяч на последней секунде основного времени забросил Иван Чупич.
В поединке за 3-е место венгерский «Веспрем» обыграл испанскую «Барселону» - 34:30.
Источник — Sport.ua
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