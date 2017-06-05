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Вардар - победитель мужской Лиги чемпионов

В финале македонская команда минимально обыграла ПСЖ

  • 05.06.2017 18:33
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В финале Лиги чемпионов, прошедшем в немецком Кельне, македонский «Вардар» обыграл французский ПСЖ со счетом 24:23 (11:12).Победный мяч на последней секунде основного времени забросил Иван Чупич.
 
В поединке за 3-е место венгерский «Веспрем» обыграл испанскую «Барселону» - 34:30.

Источник — Sport.ua

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