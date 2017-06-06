На цьому тижні у Києві проходитиме другий етап UASBK

Сезон мотоперегонів 2017 року триває, і у перший місяць літа проходитимуть два етапи Чемпіонату України з шосейно-кільцевих мотоперегонів UASBK. Найближчою подією календаря стане другий етап, який проходитиме 11 червня 2017 року на київському автодромі «Чайка».

Полтавський картодром «Лтава», де у травні був проведений перший етап цього року, став свого роду розминкою та перевіркою на майстерність керування мотоциклом через вузьку трасу та велику кількість повільних поворотів. А от на «Чайці» гонщики матимуть місце для розгону, і саме тут розпочнеться справжня боротьба за чемпіонство у кожному класі.

Класів цього року стало ще більше, так само, як і бажаючих порівняти себе і свої здібності за кермом мотоцикла на кільцевій трасі.

Дебютанти та початківці змагаються у класах Аматор-600 та Аматор-1000. Ті, хто почуває себе впевненіше, мають можливість випробувати свої сили у доросліших класах Суперсток-600 та Суперсток-1000. Так само, як і торік, в окремих заліках класів Леді, Юніор та Майстер боротимуться дівчата, юнаки та досвідчені гонщики.

З цього сезону для гонщиків на мотоциклах із двигунами обсягом до 300 куб.см запущений окремий новий клас Суперспорт-300. Хоча швидкість таких байків невелика у порівнянні з іншими класами, але вони вимагають неабияких навичок під час перегонів, адже тут зможе виграти той, хто краще відчуває свого залізного коня.

Але головною подією етапу стануть заїзди найстарших класів UASBK Суперспорт-600 та Супербайк-1000. Цього року боротьба у цих заліках буде напруженою і поки важко сказати, хто стане чемпіоном за підсумками року – багаторазові чемпіони України або молоді пілоти, як наприклад Микита Калінін, який приймає участь в Чемпіонаті Світу та вже привіз для України перший подіум. Кількість нових учасників цих двох класів, які майже не поступаються чемпіонам країни, що протягом останніх років боролися за титул цього класу, перетворює заїзд на справжнє шоу, яке змушує уболівальників затримувати подих.

Стати свідками однієї з найцікавіших подій цього літа можна відвідавши автодром «Чайка», де 10 червня будуть проходити кваліфікаційні та тренувальні заїзди, а 11 червня безпосередньо гоночні заїзді Чемпіонату UASBK.

Спонсори показу:

• ексклюзивний дистриб‘ютор IPONE – чемпіонське масло в Україні

• GEON - Українська мото-інжинірингова група

Медіа підтримка змагань: українська редакція міжнародного порталу Motorsport.com, інтернет портал про український та міжнародний мотоспорт Motosport.ua, інтернет ресурс СпортГід Київ, автомобільний інтернет портал AutoRia, АвтоРадіо, 1-й Автомобільний телеканал, супутникові телеканали XSPORT, СПОРТ1, СПОРТ2.

Протягом всього вікенду глядачі та учасники зможуть відвідати Мотовиставку, де будуть представлені як відомі мотобренди, так і спортивні мотошколи, де можна буде поспілкуватись із досвідченішими тренерами країни з кільцевих мотоперегонів. Уболівальники матимуть можливість придбати сувенірну продукцію від нашого партнера F1shop.

Глядачі і вболівальники зможуть не тільки спостерігати за змаганнями і своїм улюбленим пілотом, але і зробити ставку на його перемогу. Слідкуйте за списком фаворитів і змінами коефіцієнтів на сайті www.uabet.online протягом усього чемпіонату. Зауважте, прийом ставок закінчується за 1 годину до першого старту UASBK!

Висловлюємо безмежну подяку нашим партнерам:

• F1shop.com.ua - інтернет-магазин іміджевої автомотоспортивної атрибутики команд

та пілотов MotoGP і Formula1;

• Компанія YCF – французькі пітбайки №1 в Світі;

• Консалтингова компанія Radimar Consulting Group;

• Беттінгова компанія UABET

• Енергетичний напій Black

• Мінеральний спонсор Bon Boisson

У суботу проходитимуть тренування та кваліфікації. Перегони почнуться у неділю о 12-00. Слідкуйте за новинами на нашому сайті www.uasbk.com