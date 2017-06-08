Вадим РОГАЧ: «Самбисты всегда рады подарить позитив»

3 и 4 июня в Чигирине прошел Международный фестиваль VIRA FEST, где впервые одним из главных пунктов программы был спорт. В субботу, в первый день мероприятия, состоялся велопробег «Черкассы – Чигирин», а также прошли соревнования для детей «Маленький ровер». А в воскресенье, в праздник Троицы, все желающие могли приобщиться к миру единоборств, его представляли самбо и кудо.

Еще когда юные борцы складывали «пазл» мягкой основы ковра и натягивали покрышку, гости фестиваля останавливались и интересовались: «Что же тут будет?» «Мастер-классы, которые будут проводить известные тренеры, сами в прошлом медалисты чемпионата мира. С полудня все и начнется», – отвечали им. И действительно, с указанного времени и до вечера на этой арене, как говорится, кипела жизнь, в которой активно участвовали не только спортсмены, но и зрители.

О том, зачем все это было организовано, мы поговорили с президентом Национальной федерации самбо Украины Вадимом Рогачем (на фото – слева). Естественно, в беседе были затронуты и другие вопросы, которые касались одного из самых наших приоритетных неолимпийских видов спорта, регулярно приносящего медали главных международных форумов – чемпионатов мира и Европы.

– Мы всегда рады поделиться позитивными эмоциями, которые дарит спорт и в частности самбо, – говорит Вадим Игоревич. – И на таких мероприятиях не ограничиваемся ролью приглашенных гостей, а выступаем одними из организаторов. Понимаете, если НФСУ где-то представлена, то она – как общественная структура – должна выступать локомотивом активности. По такому принципу мы действовали и на VIRA FEST.

Чигирин – знаковое для Украины место. Как известно, город был столицей Гетманской державы. Тут была резиденция Богдана Хмельницкого, Ивана Выговского, Юрия Хмельницкого, Павла Тетери, Петра Дорошенко… Для акций, направленных на духовно-патриотическое воспитание – как раз то, что надо. А это – одна из задач спорта, особенно сейчас – когда на востоке идут боевые действия.

– Сразу определили программу выступления? Понимали, чем именно привлечь зрителей?

– Да, мы делаем это не первый раз, нам не привыкать быть гвоздем программы (смеется). Например, в прошлом году – на 25-й День независимости Украины – самбисты так же с утра до вечера выступали под Аркой дружбы народов в Киеве в рамках спортивного праздника под эгидой сети центров здоровья населения «Спорт для всех». Тогда мы провели мастер-классы, в которых с удовольствием боролись и взрослые, и дети. В Чигирине – та же картина. Сначала – показательные выступления, потом для всех желающих – поединки с мастерами, как юными, так и титулованными. Так, в действе участвовали Олег Мартыненко, Юрий и Вадим Скрипали, в прошлом призеры чемпионатов мира, которые сейчас успешно работают тренерами и организаторами.

– Мы видели, что только единоборствами дело не ограничилось…

– Кроме показательных выступлений, которые вместе с самбистами проводили и наши друзья из Федерации кудо Украины, устроили еще и несколько эстафет по кроссфиту. Очень динамичная и практичная штука для тех, кто хочет проверить свое функциональное состояние. И это тоже не первый наш опыт! НФСУ как спортивная организация популяризирует физическую активность в широком смысле – не только то, что касается самбо. Наши чемпионы выезжают в общеобразовательные школы и выступают организаторами и судьями разных состязаний. Мы, скажем так, социально направленная организация. Мы уже почти год реализуем программу «Забери ребенка с улицы».

– Что это за проект?

– Его мы презентовали на 25-летие Независимости под Аркой дружбы народов. Идея принадлежит «Школе братьев Скрипалей», НФСУ ее поддержала и с тех пор программа уже работает в Киеве, а также в некоторых регионах страны. Проект предполагает привлечение к занятиям самбо на бесплатной основе детей из неблагополучных и малообеспеченных семей, сирот, детей вынужденных переселенцев и воинов АТО. Только в столичные секции пришло более 300 мальчиков и девочек из этой категории населения.

– Теперь поговорим о спорте высших достижений. Как в этом плане прошла первая часть 2017 года?

– Весна для самбистов, впрочем, как и для других представителей единоборств, – пора чемпионатов Европы. В течение трех дней мая – 19-го, 20-го и 21-го – в Минске прошли поединки континентального форума среди мужчин и женщин. Напомню, что из столицы Белоруссии наши спортсмены привезли 16 наград: две золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых. Отмечу пару интересных моментов. Когда наши чемпионки Анастасия Шевченко и Анастасия Сапсай спускались с помоста после победы, их в флаг Украины «одевал» старший тренер женской сборной Евгений Боднарук. Все это сразу же попадало в камеру прямой трансляции. Никакая другая страна больше так не делала. Почему? Потому что возле помоста у них не было «своего человека». Эту роль исполнял наш фотограф, который мог находиться везде, он то и дежурил с флагом в сумке рядом с нашим тренером. Таким образом, еще раз всем напоминали: этот чемпион – из Украины. Другой эпизод: по регламенту церемонии награждения музыка национальных гимнов звучала секунд 30 и, естественно, прерывалась посередине куплета. Но наши спортсмены, которые находились на трибунах, всегда допевали наш гимн, и уже в тишине под сводами Дворца спорта уверенно звучало: «Душу й тіло…». Кстати, единой командой своей страны показала себя и молодежь: на апрельском чемпионате Европы (U-18 и U-20) украинцы завоевали 21 медаль (3 – 9 – 9).

– Теперь первые номера будут готовиться к мировым форумам?

– У нас в календаре, который в 2017 году в общей сложности насчитывает четыре десятка международных и национальных мероприятий, предусмотрены старты с отборочным статусом, где и определяться кандидаты в национальную команду. Кроме этого, состоятся и специализированные сборы. Сделаем все, чтобы достойно выступить в октябре на молодежном и ветеранском, а в ноябре – на взрослом чемпионатах мира.

Валентин ОРЕЛ, специально для Sport.ua