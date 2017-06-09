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Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Каждый мой прыжок – дело рук тренера»

Украинская прыгунья в высоту – о первой медали на этапе Бриллиантовой лиги

  • 09.06.2017 16:09
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Sport.ua. Юлия Левченко
© Sport.ua. Юлия Левченко

Украинская прыгунья в высоту поделилась эмоциями после завоевания бронзовой медали на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.

«Ощущения были очень хорошие, поэтому не хотелось терять возможность, я хотела проявить себя. Целью был хороший результат, для начала сезона это как раз золотая середина.

Тем более, главную цель я выполнила – норматив на чемпионат мира в Лондоне. Конечно, конкуренция в Украине на высоком уровне, но, уже имея в кармане норматив, мне легче продолжать сезон.

Я была в секторе с сильнейшими прыгунами, тут были и олимпийская чемпионка Рут Бетия, и серебряная медалистка Рио из Болгарии, и действующая чемпионка мира Мария Ласицкене. Для меня когда-то было большой мечтой попасть в такую компанию, и мне это удалось.

И вместе с волнением, которое является неотъемлемой частью соревнований, я получала колоссальное удовольствие! Мечты сбываются!

Сейчас сезон только начинается, соревнований еще достаточно, поэтому нужно правильно рассчитывать свои силы и двигаться к цели.

Я хочу поблагодарить своего тренера Ирину Григорьевну, которая знает, как нас настроить на нужный лад, ее работа часто остается за кулисами, но каждый мой прыжок – ее рук дело», - сказала Левченко. 

Источник — Xsport

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