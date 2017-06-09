Тройка победителей конкурса ставок по итогам мая

Завершился очередной конкурс футбольных ставок.
Победителями стали:
kvklt1010 - 205 очков
Дима Фролов - 193 очка
vv.reject - 190 очков
Первые два участника получат призы от магазина для геймеров и энтузиастов 3ona51
Третий приз — от от спортивного интернет-магазина bombardyr.com
Источник — Sport.ua
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