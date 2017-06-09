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Тройка победителей конкурса ставок по итогам мая

Стали известны самые точные футбольные прогнозисты очередного конкурса

  • 09.06.2017 14:18
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Тройка победителей конкурса ставок по итогам мая

Завершился очередной конкурс футбольных ставок.

Победителями стали:

kvklt1010 - 205 очков
Дима Фролов - 193 очка
vv.reject - 190 очков

Первые два участника получат призы от магазина для геймеров и энтузиастов 3ona51





Третий приз — от от спортивного интернет-магазина bombardyr.com


 

Источник — Sport.ua

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