Тройка победителей конкурса ставок по итогам мая

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Вот если не знаешь, лучше не говори. Сказал, как в лужу пернул!!!По рейтингу УЕФА на сегодня шахт...

в Шахтёре хоть тренеров рассматривают и назначают

Три кандидата - Морозов, Сопко и Пенисов! Еще понравилось скромное утверждение - лучший клуб Во...