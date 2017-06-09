Юлия Левченко впервые в карьере стала призером этапа Бриллиантовой лиги. На соревнованиях в Риме в секторе для прыжков в высоту 19-летняя киевлянка показала третий результат.

Левченко, которая в начале марта стала бронзовым призером чемпионата Европы в помещениях, с первой попытки взяла две стартовые высоты – 1.80 м и 1.85 м. Чтобы покорить следующий рубеж – 1.88 м - Юлии пришлось выполнить два прыжка. Также со второй попытки украинка перелетела планку на высоте 1.91 м.

Три раза Левченко замахивалась на 1.94 м. Это всего на 1 см меньше, чем личный рекорд спортсменки, установленный год назад на чемпионате Украины в Луцке. И все же с третьего захода Юлия взяла высоту, обеспечив себе третье место. Новое личное достижение в Риме киевлянка не покорила, не сумев преодолеть высоту 1.96 м.

Победу в секторе одержала россиянка Мария Ласицкене (в девичестве Кучина), которая, как и все ее соотечественники, выступает на международных стартах под нейтральным флагом. Действующая чемпионка мира выиграла с результатом 2.00 метра. Второй стала 31-летняя полька Камила Лицвинко – 1.96 м. Отметим, что действующая олимпийская чемпионка испанка Рут Бейтиа завершила соревнования с результатом 1.80 м, став только 11-й.