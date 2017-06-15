Сегодня сборная Украины встречается с Македонией в рамках отбора чемпионата Европы по гандболу. Вашему вниманию - прямая трансляция матча.
Источник — Sport.ua
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Сегодня сборная Украины встречается с Македонией в рамках отбора чемпионата Европы по гандболу. Вашему вниманию - прямая трансляция матча.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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