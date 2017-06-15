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Украина - Македония. LIVE

Смотрите трансляцию отборочного матча чемпионата Европы

  • 15.06.2017 19:00
  • 1101 просмотров
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Украина - Македония. LIVE

Сегодня сборная Украины встречается с Македонией в рамках отбора чемпионата Европы по гандболу. Вашему вниманию - прямая трансляция матча.

Источник — Sport.ua

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