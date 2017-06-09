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Василина Кириченко розповіла про своє срібло на Кубку Європи

Дзюдоїстка повернулася з Кубка Європи у Бухаресті

  • 09.06.2017 17:58
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Львівська дзюдоїстка Василина Кириченко повернулася з Кубка Європи у Бухаресті. Звідти вона привезла першу нагороду міжнародного рівня серед дорослих. У Румунії завоювала «срібло».
 
Найскладнішою на шляху до омріяного фіналу була сутичка з італійкою Елізою Марчіо. Львів`янка згадує: «Вона швидка, має сильний захват. Мабуть, в неї багато досвіду, бо я про неї вже чула від своїх колег, спортсменок з України. Сама раніше з нею не зустрічалась».
 
У цьому поєдинку взяла верх Кириченко. А далі ― вирішальний раунд. І там Кириченко зустрілася зі ще одною українською дзюдоїсткою Галиною Тарасовою. І Василина поступилася. Спортсменка пояснює: « Трохи важко протистояти суперницям, боротьбу яких ти вже знаєш. А вони знають твою. Можливо, мені не вистачило якогось налаштування або забракло сил. Хоча я була впевненою, що її можна перемогти».
 
А от наставник львів’янки Андрій Надопта переконаний: підопічній забракло іншого ― його присутності на змаганнях. Не зміг туди потрапити через брак коштів. А якби був, то вона стала би чемпіонкою. Відтак до свого міжнародного рейтингу Василина додала 70 балів замість 100 можливих.
 
А вже наприкінці тижня на Василину Кириченко чекає подорож на батьківщину дзюдо – Японію. Там українська збірна розіб`є тренувальний табір. Упродовж двох тижнів спортсменки готуватимуться до чемпіонату Європи та Всесвітньої Універсіади.

Источник — Zaxid.net

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