Українські фехтувальники боротимуться за медалі чемпіонату Європи

Ну, тебе с Троещины с таким ебалом лучше в центр не ехать

Вася свою цель в жизни выполнил полностью, теперь может пожить в свое удовольствие...

В студию, пожалуйста! Хочется посмотреть какие, чуть ли не 100% гарантии, предоставил Верес...

Да хай ВСІ покажуть документи і Десна і Верес але хай ПОКАЖУТЬ!

-С Финами так не прокатит,потому что засчитают техническое поражение нам и тогда можно точно &quo...

Про "васточну європу", це він загнув. При всій повазі до шахти. Я знаю хто чемпіон і в ...

клоун, тут про футбольний клуб мова йде, а не про твою голубу жидовську конторку