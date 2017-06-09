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Українські фехтувальники боротимуться за медалі чемпіонату Європи

12 червня в грузинській столиці стартує європейська першість з фехтування

  • 09.06.2017 18:19
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НОК Украины
© НОК Украины
Престижний турнір збере в Тбілісі близько 500-та найкращих фехтувальників Старого Світу з 44-х країн.
 
Українська команда заявлена своїм потужним складом на чолі з Олімпійською чемпіонкою, срібною призеркою та дворазовою бронзовою призеркою Ігор шаблісткою Ольгою Харлан.
 
Змагання триватимуть до 17 червня.
 
Склад української збірної
 
Рапіра (чоловіки): Ростислав Герцик, Андрій Погребняк, Дмитро Чучукало, Клод Юнес.
 
Шабля (жінки): Юлія Бакастова, Ольга Харлан, Олена Прокуда, Ольга Жовнір.
 
Шабля (чоловіки): Богдан Платонов, Дмитро Пундик, Олексій Стаценко, Андрій Ягодка.
 
Шпага (жінки): Фейбі Бежура, Олена Кривицька, Ксенія Пантелеєва, Анфіса Почкалова.
 
Шпага (чоловіки): Анатолій Герей, Максим Хворост, Богдан Нікішин, Володимир Станкевич.

Источник — НОК Украины

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