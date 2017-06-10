Ольга ЗЕМЛЯК: «Я недовольна финишем, а тренер - стартом»

На минувшем четвертом этапе Бриллиантовой лиги в Риме украинка Ольга Земляк показала третий результат на 400-метровке, повторив свое достижение второго этапа в Шанхае, однако после завоевания еще одной бронзы наша бегунья в комментарии XSPORT.ua сказала, что ей и ее тренеру еще есть над чем работать.



«Своим выступлением не очень довольна, потому что еще есть погрешности по дистанции, но это нормально, учитывая, что это только третий старт в сезоне. Пока с тренером «пристреливаемся». Немного не довольна финишем, а тренер стартом (смеется). Так что еще есть резерв по всей дистанции.



Тяжело ли стартовать по седьмой дорожке? Лично для меня нет разницы, по какой дорожке бежать, если готова, то ни на кого не смотришь, а просто делаешь свою работу по дистанции. Моя подготовка построена так, чтобы лучшие результаты показывать на основных соревнованиях сезона, а для меня в этом году таким будет чемпионат мира в Лондоне.



Надеюсь, все будет так, как мы запланировали. Следующие соревнования уже 10 июня в Щецин (Польша), далее Дессау (Германия, 16 июня) и Кубок Европы, а также уже запланированы два этапа Лиги в Париже и Рабате.



Чтобы показывать быстрые секунды, как на старте сезона, так и в концовке, необходима хорошая наработанная база и уверенность в своих силах. С каждым стартом в хорошей компании, я набираюсь еще большей уверенности в том, что сейчас мы с тренером находимся на правильном пути. Я вижу, что не так уж все и страшно, что можно бороться».