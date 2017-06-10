Олег Омельчук став переможцем на етапі Кубка світу в Азербайджані

На Етапі Кубка Світу, що проходить у Габалі, Азербайджан, чемпіоном вправи МП-6 став наш спортсмен із Рівного - Олег Омельчук.
За результатами кваліфікації Олег впевнено увійшов у вісьмірку кращих, набравши 568 очок, та потрапив до фіналу. До фінальної частини вправи потрапив ще один представник нашої збірної - Віктор Банькін із результатом 563 очка.
У фінальній боротьбі, обійшовши представників Сербії та Турції, Олег Омельчук виборов золоту нагороду! Віктор Банькін посів восьме місце.
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