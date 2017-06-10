Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Олег Омельчук став переможцем на етапі Кубка світу в Азербайджані

Українець здобув перше місце у вправі МП-6

  • 10.06.2017 12:39
  • 31 просмотров
  • 0 комментария
Метки
shooting-ukraine.com, Олег Омельчук
© shooting-ukraine.com, Олег Омельчук

На Етапі Кубка Світу, що проходить у Габалі, Азербайджан, чемпіоном вправи МП-6 став наш спортсмен із Рівного - Олег Омельчук.

За результатами кваліфікації Олег впевнено увійшов у вісьмірку кращих, набравши 568 очок, та потрапив до фіналу. До фінальної частини вправи потрапив ще один представник нашої збірної - Віктор Банькін із результатом 563 очка.

У фінальній боротьбі, обійшовши представників Сербії та Турції, Олег Омельчук виборов золоту нагороду! Віктор Банькін посів восьме місце.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.