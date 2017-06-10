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Полтавщина прийматиме турнір з вейкбордингу

Професійний турнір прийматиме «Мис Доброї Надії», що знаходиться у селі Глоди Полтавської області

  • 10.06.2017 13:55
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action-lab.ru
© action-lab.ru

За словами організаторів, змагання проходитимуть у наступних категоріях:

- men pro;

- men amateur;

- women pro;

- women amateur та JIB CONTEST.

Розклад

10 червня

10:00 початок реєстрації, раcкатка учасників.

12:00 Прес-конференція змагань, брифінг.

13:00 Старт кваліфікаційних заїздів категорії «дівчата-любителі».

14:00 Старт кваліфікаційних заїздів категорії «чоловіки-любителі».

15:00 Старт кваліфікаційних заїздів категорії «дівчата-про».

16:00 Старт кваліфікаційних заїздів категорії «чоловіки-про».

11 червня

10:00 Раскатка учасників.

12:00 Старт фінальних заїздів категорії «дівчата-любителі».

13:00 Старт фінальних заїздів категорії «чоловіки-любителі».

14:00 Старт фінальних заїздів категорії «дівчата-про».

15:00 Старт фінальних заїздів категорії «чоловіки-про».

16:00 Старт заїздів Best Trick.

17:00 Нагородження.

18:00 Afterparty.

Довідка: комбінація серфінгу, сноубордингу, скейтбордингу і водних лиж.

Источник — vpoltave.info

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