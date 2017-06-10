Полтавщина прийматиме турнір з вейкбордингу

За словами організаторів, змагання проходитимуть у наступних категоріях:
- men pro;
- men amateur;
- women pro;
- women amateur та JIB CONTEST.
Розклад
10 червня
10:00 початок реєстрації, раcкатка учасників.
12:00 Прес-конференція змагань, брифінг.
13:00 Старт кваліфікаційних заїздів категорії «дівчата-любителі».
14:00 Старт кваліфікаційних заїздів категорії «чоловіки-любителі».
15:00 Старт кваліфікаційних заїздів категорії «дівчата-про».
16:00 Старт кваліфікаційних заїздів категорії «чоловіки-про».
11 червня
10:00 Раскатка учасників.
12:00 Старт фінальних заїздів категорії «дівчата-любителі».
13:00 Старт фінальних заїздів категорії «чоловіки-любителі».
14:00 Старт фінальних заїздів категорії «дівчата-про».
15:00 Старт фінальних заїздів категорії «чоловіки-про».
16:00 Старт заїздів Best Trick.
17:00 Нагородження.
18:00 Afterparty.
Довідка: комбінація серфінгу, сноубордингу, скейтбордингу і водних лиж.
Источник — vpoltave.info
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