UASBK: Субота закінчилась новим рекордом "Чайки" та аварією Денисова

У суботу на київський Чайці розпочався другий етап чемпіонату країни з шосейно-кільцевих мотоперегонів UASBK. Запекла боротьба за місця на стартовій решітці закінчилась новим рекордом траси та аварією Костянтина Денисова, який його встановив.

Вікенд другого етапу чемпіонату почався у суботу вільними практиками. У десяти класах, в яких змагатимуться спортсмени, цього вікенду виступатимуть більше шістдесяти гонщиків.

У неділю проходитиме чотири гоночних заїзди по кілька класів у кожному. Саме у такому складі проходили суботні тренування, а потім і кваліфікаційні сесії.

Першими на трасу виїжджали учасники класів «Майстер», «Леді», «Юніор» та «Супеспорт-300». Якщо у перших двох класах гонщики можуть їздити на мотоциклах із різним обсягом двигунів – від 300 куб.см до 1000 куб.см, то в останніх двох класах учасники ганяються виключно на 300-кубових байках, які стають все популярнішими з кожним роком.

Друга група поєднує класи «Суперсток-600» та «Суперсток-1000». Більшість гонщиків цього заїзду – торішні дебютанти чемпіонату, які протягом минулого сезону отримали достатньо досвіду у найжорсткішій боротьбі. У 2016 році клас «Дебют» був найчисельнішим і без розподілу по кубатурі мотоциклів, отже, усі учасники цього класу пройшли суворий тест на міцність.

Заїзди третьої групи складалися з класів «Аматор-600» та «Аматор-1000». Це новачки чемпіонату та ті, чия швидкість недостатня для участі у старших класах «Суперсток».

Останніми на трасу вже звично виїжджають найдосвідченіші та найшвидші спортсмени класів «Суперспорт-600» та «Супербайк». Протягом кількох останніх років боротьба у цих двох класах йшла практично між одними й тими самими суперниками. Але цього року кількість учасників збільшилась більш ніж вдвічі, завдяки чому спостерігати за заїздом цих класів стало ще цікавіше. І це підтвердили змагання першого етапу UASBK які проходили у травні у Полтаві.

Учасники другого етапу UASBK. Фото Олександр Якунін