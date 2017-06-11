UASBK: Субота закінчилась новим рекордом "Чайки" та аварією Денисова

У суботу на київський Чайці розпочався другий етап чемпіонату країни з шосейно-кільцевих мотоперегонів UASBK. Запекла боротьба за місця на стартовій решітці закінчилась новим рекордом траси та аварією Костянтина Денисова, який його встановив.
Вікенд другого етапу чемпіонату почався у суботу вільними практиками. У десяти класах, в яких змагатимуться спортсмени, цього вікенду виступатимуть більше шістдесяти гонщиків.
У неділю проходитиме чотири гоночних заїзди по кілька класів у кожному. Саме у такому складі проходили суботні тренування, а потім і кваліфікаційні сесії.
Першими на трасу виїжджали учасники класів «Майстер», «Леді», «Юніор» та «Супеспорт-300». Якщо у перших двох класах гонщики можуть їздити на мотоциклах із різним обсягом двигунів – від 300 куб.см до 1000 куб.см, то в останніх двох класах учасники ганяються виключно на 300-кубових байках, які стають все популярнішими з кожним роком.
Друга група поєднує класи «Суперсток-600» та «Суперсток-1000». Більшість гонщиків цього заїзду – торішні дебютанти чемпіонату, які протягом минулого сезону отримали достатньо досвіду у найжорсткішій боротьбі. У 2016 році клас «Дебют» був найчисельнішим і без розподілу по кубатурі мотоциклів, отже, усі учасники цього класу пройшли суворий тест на міцність.
Заїзди третьої групи складалися з класів «Аматор-600» та «Аматор-1000». Це новачки чемпіонату та ті, чия швидкість недостатня для участі у старших класах «Суперсток».
Останніми на трасу вже звично виїжджають найдосвідченіші та найшвидші спортсмени класів «Суперспорт-600» та «Супербайк». Протягом кількох останніх років боротьба у цих двох класах йшла практично між одними й тими самими суперниками. Але цього року кількість учасників збільшилась більш ніж вдвічі, завдяки чому спостерігати за заїздом цих класів стало ще цікавіше. І це підтвердили змагання першого етапу UASBK які проходили у травні у Полтаві.
Учасники другого етапу UASBK. Фото Олександр Якунін
Після двох практик для кожного класу вдень у суботи розпочались кваліфікації.
Протягом двадцяти хвилин найкраще коло у поєднаному заїзді класів «Майстер», «Леді», «Юніор» та «Супеспорт-300» найкраще коло 1.26,483 встановив Анатолій Єфімов. Саме він стартуватиме з поул-позиції у першій гонці. Друге місце посів Юрій Михальчик («Майстер»), поступившись чинному чемпіону класу «Майстер» 0,040 секунди. Третім стартуватиме Ілля Михальчик, син Юрія, який цього року змагається у чемпіонаті світового Супербайку. Він став найкращим у кваліфікації у своєму класі «Суперспорт-300». Найшвидший результат серед дівчат встановила чинна чемпіонка класу «Леді» Дар’я Разумова. Її коло (1.33,029) стало восьмим в абсолюті.
Другою проходила кваліфікація у класів «Суперсток-600» та «Суперсток-1000». Серед 16-ти учасників заїзду найшвидшим із 1.24,073 став Пал Нітеш на літровому байку. На 0,373 секунди повільніше коло проїхав торішній переможець класу «Дебют» Дмитро Осипов («Суперсток-1000»). Третє місце на стартовій решітці виборов Ярослав Якимчук, який став найкращим у класі «Суперсток-600».
Третіми на трасу виїжджали класи «Аматор-600» та «Аматор-1000». Серед літрових мотоциклів та шестисоток найшвидшим став дебютант цього сезону Максим Макуха («Аматор-600) із колом 1.25,833. Він також був найшвидшим на першому етапі у Полтаві, але зійшов через падіння на першому колі гонки.
Друге місце на старті виборов Сергій Рашко («Аматор-1000»), який був повільніший за володаря поула цього заїзду майже на секунду. Третім став Олександр Бобер, клас «Аматор-600», який виграв гонку класів «Аматор-600» та «Аматор-1000» на першому етапі у Полтаві.
Деякі учасники останнього заїзду класів «Суперспорт-600» та «Супербайк» цього сезону змагаються у двох класах, тому деякі з них вирішили не брати участь у другій поспіль кваліфікації. Вони стартуватимуть позаду 13-ти учасників, які у суботу виїжджали на трек.
Під час суботньої кваліфікації цих двох класів Костянтином Денисовим був встановлений новий рекорд траси 1.17,874. На жаль, заїзд був зупинений червоним прапором за п’ять хвилин до кінця сесії через його аварію – у кінці головної прямої він вилетів з траси.
Другим за темпом із 1.18,146 став Олександр Анін. Третє місце посів чемпіон 2016 року класу «Суперспорт», який цього сезону пересів на літровий мотоцикл. Найкращим у класі «Суперспорт-600» із 1.20,102 став Микита Калінін – ще один український спортсмен, який цього року змагається у чемпіонаті світового Супербайку.
На жаль, поки невідомо, чи братиме участь у недільній гонці Денисов, який став героєм першого дня вікенду UASBK. На своїй сторінці у соцмережі він написав, що під час жорсткого падіння отримав кілька травм, і що рішення щодо його подальших виступів на другому етапі чемпіонату буде прийняте після обстеження лікарів у неділю.
Перегони почнуться о 12:00 за київським часом. Слідкувати за подіями на автодромі «Чайка» можна буде у прямому ефірі на сайті телеканалу MostVideo.TV.
Источник — Motorsport
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